https://ria.ru/20250708/vojska-2027957536.html

Рогов сообщил о начале боев на окраине села Плавни

Рогов сообщил о начале боев на окраине села Плавни - РИА Новости, 08.07.2025

Рогов сообщил о начале боев на окраине села Плавни

Российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:30:00+03:00

2025-07-08T16:30:00+03:00

2025-07-08T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

днепр (река)

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска ведут бои на окраине села Плавни в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Плавни находятся на левом берегу Днепра между селом Каменское, за которое идут бои и где украинские подразделения отброшены на северную окраину, и контролируемом ВСУ поселком Степногорск. "Наши войска продвинулись на север вдоль берега Днепра, начались бои на окраинах села Плавни, расположенного севернее Каменского", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, бои также идут восточнее Каменского. "Наши ребята освободили большой участок и продвинулись на запад и северо-запад от сел Лобковое и Степовое", - добавил Рогов. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250708/mishustin-2027845149.html

запорожская область

днепр (река)

россия

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запорожская область, днепр (река), россия, владимир рогов, вооруженные силы украины