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В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов - РИА Новости, 08.07.2025
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18:02 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/voditel-2027994663.html
В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов
В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов - РИА Новости, 08.07.2025
В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов
Суд заключил под стражу до 5 сентября водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, сбил трех пешеходов на тротуаре, девочку насмерть в Энгельсе в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T18:02:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 5 сентября водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, сбил трех пешеходов на тротуаре, девочку насмерть в Энгельсе в Саратовской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее следствие сообщило, что 6 июля вечером в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет. "Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале СУСК. СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.
https://ria.ru/20250708/dtp-2027978847.html
энгельс
россия
саратовская область
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Новости
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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов

Водителя, сбившего трех пешеходов в Энгельсе, арестовали до 5 сентября

© Фото : Прокуратура Саратовской области/TelegramДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Прокуратура Саратовской области/Telegram
ДТП на улице Краснознаменная в Энгельсе
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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 5 сентября водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, сбил трех пешеходов на тротуаре, девочку насмерть в Энгельсе в Саратовской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что 6 июля вечером в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет.
"Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале СУСК.
СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.
Место столкновения маршрутки и легкового автомобиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ПроисшествияЭнгельсРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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