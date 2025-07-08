https://ria.ru/20250708/voditel-2027994663.html

В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов

В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов - РИА Новости, 08.07.2025

В Саратовской области арестовали водителя, сбившего трех пешеходов

Суд заключил под стражу до 5 сентября водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, сбил трех пешеходов на тротуаре, девочку насмерть в Энгельсе в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:02:00+03:00

2025-07-08T18:02:00+03:00

2025-07-08T18:02:00+03:00

происшествия

энгельс

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следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 8 июл - РИА Новости. Суд заключил под стражу до 5 сентября водителя, который, управляя машиной в пьяном виде, сбил трех пешеходов на тротуаре, девочку насмерть в Энгельсе в Саратовской области, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее следствие сообщило, что 6 июля вечером в Энгельсе пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе девочку-подростка насмерть и пытался скрыться, но был задержан, возбуждено уголовное дело. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что в больницу также доставлены женщина 1966 года рождения и подросток 17 лет. В минздраве области РИА Новости сообщали, что женщина после осмотра отпущена домой, а подросток остается в больнице в состоянии средней тяжести. По данным Госавтоинспекции, погибшей было 15 лет. "Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 4 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2025 года", - говорится в Telegram-канале СУСК. СУСК 6 июля опубликовал видео момента смертельного ДТП. На кадрах видно, как автомобиль, уходивший от столкновения с грузовиком на встречной полосе, заносит, и он, практически не снижая скорости, летит боком на пешеходов, которые стоят на краю тротуара на красный сигнал светофора.

https://ria.ru/20250708/dtp-2027978847.html

энгельс

россия

саратовская область

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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)