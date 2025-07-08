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В Челябинской области водитель погиб после столкновения с лосем

В Челябинской области водитель погиб после столкновения с лосем - РИА Новости, 08.07.2025

В Челябинской области водитель погиб после столкновения с лосем

Водитель автомобиля "Лада Гранта" погиб 8 июля после столкновения с лосем на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области, животное тоже погибло,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:24:00+03:00

2025-07-08T09:24:00+03:00

2025-07-08T09:28:00+03:00

происшествия

авто

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля "Лада Гранта" погиб 8 июля после столкновения с лосем на автодороге в Верхнеуральском районе Челябинской области, животное тоже погибло, сообщила пресс-служба областной ГАИ. По данным ГАИ, ДТП произошло во вторник около 05.00 (03.00 мск) на 131 км автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск. Мужчина 1956 года рождения на автомобиле "Лада Гранта", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на лося, после чего выехал за пределы проезжей части влево и опрокинулся. "В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, дикое животное погибло", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250417/dtp-2011783201.html

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происшествия, авто, верхнеуральский район, челябинская область, гибдд мвд рф