Во Владивостоке закрыли ТЦ, где отравились девять человек
Судебные приставы закрыли ТЦ во Владивостоке, где отравились девять сотрудников
© СоцсетиПострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
© Соцсети
Пострадавшие в гипермаркете "Реми" во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Судебные приставы закрыли торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников.
ТЦ "Реми" на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК.
Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в "Реми" множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм. Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию магазина.
"Сегодня надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по прекращению его эксплуатации до устранения нарушений", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Отмечается, что результаты рассмотрения иска и устранение нарушений в ТЦ поставлены на контроль в прокуратуре.