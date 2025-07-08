https://ria.ru/20250708/vladivostok-2027848591.html

Во Владивостоке закрыли ТЦ, где отравились девять человек

Во Владивостоке закрыли ТЦ, где отравились девять человек - РИА Новости, 08.07.2025

Во Владивостоке закрыли ТЦ, где отравились девять человек

Судебные приставы закрыли торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:11:00+03:00

2025-07-08T11:11:00+03:00

2025-07-08T11:11:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026121515_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_23b2d028dd07b0e429cece74b0350c5f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Судебные приставы закрыли торговый центр "Реми" во Владивостоке, где в конце июня прошла эвакуация и отравились девять работников. ТЦ "Реми" на улице Борисенко был эвакуирован 29 июня. В ГУМЧС по Приморскому краю РИА Новости уточняли, что поступила информация о запахе газа. В минздраве Приморья агентству рассказали, что один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести, восемь человек отправлены на амбулаторное лечение. В правительстве Приморья заявили, что проверили помещения и район касс с газоанализатором, ничего не обнаружено, проверка продолжилась. Как уточняла полиция, проверяются данные, что в ТЦ распылен газ неизвестного происхождения. Следователи после отравления сотрудников ТЦ возбудили дело об оказании небезопасных услуг, сообщали РИА Новости в региональном СУСК. Позже источник сообщал РИА Новости, что версия с газом исключена, причиной инцидента могли стать токсичные предметы. Магазин на следующий день после эвакуации возобновил работу в штатном режиме. Прокуратура сообщала, что нашла в "Реми" множество нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм. Ленинский районный суд Владивостока по иску прокуратуры запретил эксплуатацию магазина. "Сегодня надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по прекращению его эксплуатации до устранения нарушений", - говорится в сообщении краевой прокуратуры. Отмечается, что результаты рассмотрения иска и устранение нарушений в ТЦ поставлены на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027825609.html

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, приморский край