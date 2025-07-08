https://ria.ru/20250708/vladivostok-2027809305.html

Во Владивостоке температура воздуха достигла исторического максимума

Во Владивостоке температура воздуха достигла исторического максимума - РИА Новости, 08.07.2025

Во Владивостоке температура воздуха достигла исторического максимума

Температура воздуха во Владивостоке в понедельник достигла исторического максимума 1973 года - плюс 31 градуса, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:25:00+03:00

2025-07-08T04:25:00+03:00

2025-07-08T04:25:00+03:00

общество

владивосток

тихий океан

охотское море

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке в понедельник достигла исторического максимума 1973 года - плюс 31 градуса, сообщает Примгидромет. В Приморье 24 июня отмечается аномальная жара. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур на 24-28 июня и 3-8 июля. Температурные рекорды во Владивостоке были побиты 27 июня, 4 и 6 июля. Синоптики отмечали, что причина необычной жары - в развитии явления Ла-Нинья, которое с ранней весны стало активно проявляться в Тихом океане. "Во Владивостоке вчерашний день прошел при малооблачной погоде. Высокая температура из-за низкой влажности (40%) переносилась легко. Максимальная температура достигла исторического максимума - плюс 31 градус (1973 год), но не перекрыла его", - говорится в сообщении. Во вторник при северном ветре воздух прогреется до плюс 30 - плюс 33. Исторический максимум в этот день был достигнут также в 1973 году, он составил плюс 31 градус. По данным синоптиков, в среду антициклон переместится на акваторию Охотского моря и запустит новую порцию холода. На восточном побережье появятся очаги тумана. Жара постепенно спадет.

https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

https://ria.ru/20250704/primore-2027089284.html

владивосток

тихий океан

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, тихий океан, охотское море, примгидромет