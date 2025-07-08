Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану
Зубков: спортсменка, давшая вейп обезьяне Дане, наказала себя достаточно
© Фото : Федерация бокса АнапыАнастасия Лучкина
© Фото : Федерация бокса Анапы
Анастасия Лучкина. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Девушку-спортсменку, которая дала человекообразной обезьяне Дане в парке "Тайган" покурить вейп, следует оставить в покое, она уже наказала сама себя достаточно, считает владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором 24-летняя Анастасия Лучкина, находясь в крымском парке "Тайган", решила покурить вейп вместе с орангутаном. Примат по кличке Дана не отказался от угощения электронной сигаретой. Кремлев назвал поведение Лучкиной неприемлемым. Позже Лучкина в своих социальных сетях опубликовала видео с извинениями за совершенный поступок.
"Две глупости совершила девушка – первая то, что дала вейп, а вторая - что выложила в соцсети. Она себя наказала более чем достаточно, она хотела знаменитости в соцсетях – она ее получила, она сегодня видите - с каким знаком. Надо оставить в покое эту девушку. Желаю ей только удачи , думаю, что она сама сделала выводы из той ошибки", - сказал на пресс-конференции Зубков.
С обезьяной Даной, сообщил Зубков, все в порядке. Человекообразная обезьяна имеет то же строение, что и люди и поэтому небольшое потребление даже таких ядовитых веществ как табак не убивает их. Он рассказал, что в его практике были обезьяны, которые попадали в ялтинский зоопарк "Сказка" и были уже закоренелыми курильщиками и алкоголиками. Тем не менее, сказал директор "Тайгана", поступки такого рода – какой совершила девушка, могут нести ответственность, напомнил он.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.