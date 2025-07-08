Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 08.07.2025 (обновлено: 18:30 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/vladelets-2028001083.html
Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану
Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану - РИА Новости, 08.07.2025
Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану
Девушку-спортсменку, которая дала человекообразной обезьяне Дане в парке "Тайган" покурить вейп, следует оставить в покое, она уже наказала сама себя... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:28:00+03:00
2025-07-08T18:30:00+03:00
европа
республика крым
олег зубков
умар кремлев
белогорский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026717852_1:0:684:384_1920x0_80_0_0_0540b5bfa6a96550639263809b995721.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Девушку-спортсменку, которая дала человекообразной обезьяне Дане в парке "Тайган" покурить вейп, следует оставить в покое, она уже наказала сама себя достаточно, считает владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков. Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором 24-летняя Анастасия Лучкина, находясь в крымском парке "Тайган", решила покурить вейп вместе с орангутаном. Примат по кличке Дана не отказался от угощения электронной сигаретой. Кремлев назвал поведение Лучкиной неприемлемым. Позже Лучкина в своих социальных сетях опубликовала видео с извинениями за совершенный поступок. "Две глупости совершила девушка – первая то, что дала вейп, а вторая - что выложила в соцсети. Она себя наказала более чем достаточно, она хотела знаменитости в соцсетях – она ее получила, она сегодня видите - с каким знаком. Надо оставить в покое эту девушку. Желаю ей только удачи , думаю, что она сама сделала выводы из той ошибки", - сказал на пресс-конференции Зубков. С обезьяной Даной, сообщил Зубков, все в порядке. Человекообразная обезьяна имеет то же строение, что и люди и поэтому небольшое потребление даже таких ядовитых веществ как табак не убивает их. Он рассказал, что в его практике были обезьяны, которые попадали в ялтинский зоопарк "Сказка" и были уже закоренелыми курильщиками и алкоголиками. Тем не менее, сказал директор "Тайгана", поступки такого рода – какой совершила девушка, могут нести ответственность, напомнил он. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://rsport.ria.ru/20250702/taygan-2026799340.html
европа
республика крым
белогорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026717852_97:0:609:384_1920x0_80_0_0_1fa6923e675ec455047a97593e122cb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, республика крым, олег зубков, умар кремлев, белогорский район
Европа, Республика Крым, Олег Зубков, Умар Кремлев, Белогорский район
Владелец "Тайгана" призвал оставить в покое девушку, давшую вейп орангутану

Зубков: спортсменка, давшая вейп обезьяне Дане, наказала себя достаточно

© Фото : Федерация бокса АнапыАнастасия Лучкина
Анастасия Лучкина - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Федерация бокса Анапы
Анастасия Лучкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Девушку-спортсменку, которая дала человекообразной обезьяне Дане в парке "Тайган" покурить вейп, следует оставить в покое, она уже наказала сама себя достаточно, считает владелец парка львов "Тайган" Олег Зубков.
Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором 24-летняя Анастасия Лучкина, находясь в крымском парке "Тайган", решила покурить вейп вместе с орангутаном. Примат по кличке Дана не отказался от угощения электронной сигаретой. Кремлев назвал поведение Лучкиной неприемлемым. Позже Лучкина в своих социальных сетях опубликовала видео с извинениями за совершенный поступок.
"Две глупости совершила девушка – первая то, что дала вейп, а вторая - что выложила в соцсети. Она себя наказала более чем достаточно, она хотела знаменитости в соцсетях – она ее получила, она сегодня видите - с каким знаком. Надо оставить в покое эту девушку. Желаю ей только удачи , думаю, что она сама сделала выводы из той ошибки", - сказал на пресс-конференции Зубков.
С обезьяной Даной, сообщил Зубков, все в порядке. Человекообразная обезьяна имеет то же строение, что и люди и поэтому небольшое потребление даже таких ядовитых веществ как табак не убивает их. Он рассказал, что в его практике были обезьяны, которые попадали в ялтинский зоопарк "Сказка" и были уже закоренелыми курильщиками и алкоголиками. Тем не менее, сказал директор "Тайгана", поступки такого рода – какой совершила девушка, могут нести ответственность, напомнил он.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Анастасия Лучкина - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В крымском парке заступились за боксершу, угостившую вейпом орангутана
2 июля, 18:24
 
ЕвропаРеспублика КрымОлег ЗубковУмар КремлевБелогорский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала