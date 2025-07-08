Рейтинг@Mail.ru
Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 08.07.2025 (обновлено: 02:19 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html
Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре
Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 08.07.2025
Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре
Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:00:00+03:00
2025-07-08T02:19:00+03:00
общество
россия
тамбовская область
тульская область
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155507/43/1555074374_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_9e661ac72e3f24e1b90e2fea9b4df088.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов", — предупредил он.По словам синоптика, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях в ближайшие дни прогнозируется до 40 градусов тепла. Ученый отметил, что это примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы."Единственный регион на европейской территории Российской Федерации, где спокойная циклоническая деятельность и дожди, — это Северо-Западный федеральный округ. В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, и температура 20-22 градуса", — заключил собеседник агентства.В начале июля Вильфанд заявил, что в большинстве регионов страны средняя температура за весь месяц будет около нормы.
https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html
https://ria.ru/20250702/leto-2026644370.html
россия
тамбовская область
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155507/43/1555074374_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_12489df2b252f20156d3be20f1827410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тамбовская область, тульская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Тамбовская область, Тульская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре

Вильфанд: на всей европейской части России ожидается аномально жаркая погода

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМолодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств "Музеон"
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств Музеон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств "Музеон". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов", — предупредил он.
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Один год из следующих пяти может стать самым жарким на Земле
4 июня, 15:31
По словам синоптика, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях в ближайшие дни прогнозируется до 40 градусов тепла. Ученый отметил, что это примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
«
"Единственный регион на европейской территории Российской Федерации, где спокойная циклоническая деятельность и дожди, — это Северо-Западный федеральный округ. В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, и температура 20-22 градуса", — заключил собеседник агентства.
В начале июля Вильфанд заявил, что в большинстве регионов страны средняя температура за весь месяц будет около нормы.
Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Климатолог отказался называть лето 2025 года холодным
2 июля, 04:15
 
ОбществоРоссияТамбовская областьТульская областьРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала