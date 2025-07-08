Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре
Вильфанд: на всей европейской части России ожидается аномально жаркая погода
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМолодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств "Музеон"
Молодой человек ополаскивает голову в фонтане в парке искусств "Музеон". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов", — предупредил он.
По словам синоптика, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях в ближайшие дни прогнозируется до 40 градусов тепла. Ученый отметил, что это примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
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"Единственный регион на европейской территории Российской Федерации, где спокойная циклоническая деятельность и дожди, — это Северо-Западный федеральный округ. В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, и температура 20-22 градуса", — заключил собеседник агентства.
В начале июля Вильфанд заявил, что в большинстве регионов страны средняя температура за весь месяц будет около нормы.