https://ria.ru/20250708/vilfand-2027801836.html

Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре

Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре - РИА Новости, 08.07.2025

Жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре

Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. РИА Новости, 08.07.2025

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общество

россия

тамбовская область

тульская область

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Почти на всей европейской части России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Практически на всей европейской территории России — аномально жаркая погода… В Центральном Черноземье выпущено предупреждение о сильной жаре — в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской областях — до 38 градусов, даже в Калужской, Тульской областях — до 36-37 градусов", — предупредил он.По словам синоптика, в Краснодарском, Ставропольском краях, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях в ближайшие дни прогнозируется до 40 градусов тепла. Ученый отметил, что это примерно на четыре-пять градусов выше климатической нормы."Единственный регион на европейской территории Российской Федерации, где спокойная циклоническая деятельность и дожди, — это Северо-Западный федеральный округ. В Карелии, Ленинградской, Новгородской, Псковской областях прогнозируются ливневый дождь, гроза, ветер до 17 метров в секунду, и температура 20-22 градуса", — заключил собеседник агентства.В начале июля Вильфанд заявил, что в большинстве регионов страны средняя температура за весь месяц будет около нормы.

https://ria.ru/20250604/pogoda-2020873669.html

https://ria.ru/20250702/leto-2026644370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, тамбовская область, тульская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода