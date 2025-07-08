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Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию - РИА Новости, 08.07.2025
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14:39 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/vikipediya-2027910346.html
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию - РИА Новости, 08.07.2025
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию из "Википедии", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:39:00+03:00
2025-07-08T14:39:00+03:00
происшествия
москва
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию из "Википедии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. В 2022 году Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов поскольку после начала специальной военной операции администрация ресурса занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент. В конце мая ведомство сообщало, что из "Википедии" по-прежнему не удалены 232 противоправных материала, из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции.
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москва
россия
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Ольга Фомченкова
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353
60
происшествия, москва, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию

Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 3,5 млн руб за отказ удалить запрещённые статьи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию из "Википедии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
В 2022 году Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов поскольку после начала специальной военной операции администрация ресурса занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент. В конце мая ведомство сообщало, что из "Википедии" по-прежнему не удалены 232 противоправных материала, из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции.
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Госдуме предложили рассмотреть вопрос о блокировке Википедии
15 мая, 13:39
 
ПроисшествияМоскваРоссияWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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