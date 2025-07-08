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Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию - РИА Новости, 08.07.2025
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию из "Википедии", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:39:00+03:00
2025-07-08T14:39:00+03:00
2025-07-08T14:39:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей фонд Wikimedia за отказ удалить запрещённую информацию из "Википедии", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Wikimedia Foundation, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. В 2022 году Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении сервисом "Википедия" российских законов поскольку после начала специальной военной операции администрация ресурса занимает антироссийскую позицию, игнорирует законные требования РКН удалить противоправный контент. В конце мая ведомство сообщало, что из "Википедии" по-прежнему не удалены 232 противоправных материала, из них 133 содержат фейки о ходе специальной военной операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал фонд Wikimedia за отказ удалить запрещенную информацию
Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 3,5 млн руб за отказ удалить запрещённые статьи