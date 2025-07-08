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"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев - РИА Новости, 08.07.2025
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13:09 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/video-2027875960.html
"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев
"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев - РИА Новости, 08.07.2025
"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев
В украино- и русскоязычном сегменте интернета набирают популярность видео итальянского блогера Луиджи Писакане, внешне очень похожего на Владимира Зеленского... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:09:00+03:00
2025-07-08T13:09:00+03:00
в мире
италия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В украино- и русскоязычном сегменте интернета набирают популярность видео итальянского блогера Луиджи Писакане, внешне очень похожего на Владимира Зеленского. На это обратила внимание "Страна.ua"."Он размещает видео, где показывает, как отдыхает за баром, ездит по миру, танцует и веселится. В одном из видео украинка встречает "Зеленского", который моет стол, и забирает его со словами: "Давай пошли, у нас война, надо страну спасать", — говорится в публикации.Отмечается, что Писакане обрел известность еще до начала конфликта на Украине. Однако в настоящее время в комментариях под видео его стали все чаще сравнивать с главой киевского режима.Так, под последним видео в Instagram* несколько пользователей призвали "Зеленскому больше не наливать"."Володя? Зеленский? Ты ли это?" — задался вопросом еще один комментатор."Ты брат-близнец Зеленского", — добавил другой."Действительно похож", — отметил третий.Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250430/zelenskiy-2014237718.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html
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Вылитый Зеленский: кадры со страницы блогера Луиджи Писакане
Вылитый Зеленский: кадры со страницы блогера Луиджи Писакане.
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в мире, италия, владимир зеленский, украина
В мире, Италия, Владимир Зеленский, Украина
"Больше не наливать". Зеленский из Италии поразил украинцев

В соцсетях стали популярны видео итальянского блогера, похожего на Зеленского

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В украино- и русскоязычном сегменте интернета набирают популярность видео итальянского блогера Луиджи Писакане, внешне очень похожего на Владимира Зеленского. На это обратила внимание "Страна.ua".
"Он размещает видео, где показывает, как отдыхает за баром, ездит по миру, танцует и веселится. В одном из видео украинка встречает "Зеленского", который моет стол, и забирает его со словами: "Давай пошли, у нас война, надо страну спасать", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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Отмечается, что Писакане обрел известность еще до начала конфликта на Украине. Однако в настоящее время в комментариях под видео его стали все чаще сравнивать с главой киевского режима.
Так, под последним видео в Instagram* несколько пользователей призвали "Зеленскому больше не наливать".
"Володя? Зеленский? Ты ли это?" — задался вопросом еще один комментатор.
"Ты брат-близнец Зеленского", — добавил другой.
"Действительно похож", — отметил третий.
Президент США Дональд Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что его рейтинг опустился до четырех процентов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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