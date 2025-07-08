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Guardian узнала причину приостановки США военной помощи Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 08.07.2025 (обновлено: 15:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/usa-2027942151.html
Guardian узнала причину приостановки США военной помощи Киеву
Guardian узнала причину приостановки США военной помощи Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
Guardian узнала причину приостановки США военной помощи Киеву
У США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:51:00+03:00
2025-07-08T15:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. У США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. "У США только примерно 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых им для всех военных планов Пентагона", - говорится в публикации. Газета пишет, что приостановка военной помощи Украине была связана с истощением запасов американского военного ведомства. Как отмечается, решение о приостановке поставок ракет Киеву по большей части основывалось на системе Пентагона по глобальному отслеживанию боеприпасов, которая помогает ведомству определить минимальное количество снарядов, нужное для реализации его военных планов. По данным этой системы, запасы ряда критически важных боеприпасов пребывают ниже минимума в течение нескольких лет, с тех пор как администрация экс-президента США Джо Байдена начала оказывать военную помощь Украине. Как отмечают источники, администрация американского лидера Дональда Трампа начала оценку запасов ракет Patriot и других боеприпасов в феврале. "Ситуация (со снарядами - ред.) еще больше обострилась после решения Трампа ударить по ядерным объектам Ирана", - подчеркивает газета. По данным издания, решение о приостановке поставок ракет Киеву было одобрено заместителем министра обороны США Стивеном Файнбергом. Впрочем, уточняет газета, Белый дом и Пентагон уже подтвердили возобновление поставок Украине, однако они не уточнили, будут ли среди отправляемого оружия те снаряды, которых, по мнению Штатов, у них критически мало. Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250707/pomosch-2027670966.html
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украина
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, НАТО
Guardian узнала причину приостановки США военной помощи Киеву

Guardian: у США есть лишь 25% необходимых Пентагону ракет-перехватчиков Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. У США есть лишь 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых для всех военных планов Пентагона, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
США только примерно 25% ракет-перехватчиков Patriot, необходимых им для всех военных планов Пентагона", - говорится в публикации. Газета пишет, что приостановка военной помощи Украине была связана с истощением запасов американского военного ведомства.
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Как отмечается, решение о приостановке поставок ракет Киеву по большей части основывалось на системе Пентагона по глобальному отслеживанию боеприпасов, которая помогает ведомству определить минимальное количество снарядов, нужное для реализации его военных планов. По данным этой системы, запасы ряда критически важных боеприпасов пребывают ниже минимума в течение нескольких лет, с тех пор как администрация экс-президента США Джо Байдена начала оказывать военную помощь Украине. Как отмечают источники, администрация американского лидера Дональда Трампа начала оценку запасов ракет Patriot и других боеприпасов в феврале.
"Ситуация (со снарядами - ред.) еще больше обострилась после решения Трампа ударить по ядерным объектам Ирана", - подчеркивает газета.
По данным издания, решение о приостановке поставок ракет Киеву было одобрено заместителем министра обороны США Стивеном Файнбергом.
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Впрочем, уточняет газета, Белый дом и Пентагон уже подтвердили возобновление поставок Украине, однако они не уточнили, будут ли среди отправляемого оружия те снаряды, которых, по мнению Штатов, у них критически мало.
Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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