Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией
Генпрокуратура признала американский Yale University нежелательной организацией
© AP Photo / Jessica HillКампус Йельского университета
© AP Photo / Jessica Hill
Кампус Йельского университета. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генпрокуратура сообщила в Telegram-канале о признании американского Йельского университета нежелательной организацией в России.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University (США)", — заявили там.
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По данным ведомства, деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности, блокаду России и подрыв основ ее экономики, а также дестабилизацию обстановки в социально-экономической и политической сферах.
"На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств", — сказано в публикации.
Российскими выпускниками учебной программы в частности становились руководители и активисты "Фонда борьбы с коррупцией"*, которые использовали изученные технологии с целью эскалации протестных настроений россиян.
Помимо этого, как сообщили в Генпрокуратуре, университет распространяет в Сети призывы к ужесточению действующих и введению более эффективных санкций против России в целях существенного ограничения ее потенциала в мировой экономике. Также осуществляется работа по юридическому обоснованию изъятия российских активов, незаконно удерживаемых странами Запада для последующего финансирования Вооруженных сил Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.