https://ria.ru/20250708/university-2027985870.html

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией - РИА Новости, 08.07.2025

Генпрокуратура признала Йельский университет нежелательной организацией

Генпрокуратура сообщила в Telegram-канале о признании американского Йельского университета нежелательной организацией в России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:34:00+03:00

2025-07-08T17:34:00+03:00

2025-07-08T18:21:00+03:00

россия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Генпрокуратура сообщила в Telegram-канале о признании американского Йельского университета нежелательной организацией в России."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University (США)", — заявили там.По данным ведомства, деятельность учебного заведения направлена на нарушение территориальной целостности, блокаду России и подрыв основ ее экономики, а также дестабилизацию обстановки в социально-экономической и политической сферах."На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически — обучение оппозиционных лидеров иностранных государств", — сказано в публикации.Российскими выпускниками учебной программы в частности становились руководители и активисты "Фонда борьбы с коррупцией"*, которые использовали изученные технологии с целью эскалации протестных настроений россиян.Помимо этого, как сообщили в Генпрокуратуре, университет распространяет в Сети призывы к ужесточению действующих и введению более эффективных санкций против России в целях существенного ограничения ее потенциала в мировой экономике. Также осуществляется работа по юридическому обоснованию изъятия российских активов, незаконно удерживаемых странами Запада для последующего финансирования Вооруженных сил Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250625/tramp-2025465648.html

https://ria.ru/20250702/genprokuratura-2026671491.html

https://ria.ru/20250707/televeduschaya-2027772346.html

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россия, генеральная прокуратура рф, йельский университет, в мире