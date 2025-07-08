https://ria.ru/20250708/ukraintsy-2027878300.html

Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ

Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025

Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ

Число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в 9 раз, пишет во вторник издание "Украинская правда". РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T13:16:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в 9 раз, пишет во вторник издание "Украинская правда". "По сравнению с октябрем 2022 года, когда в процветание Украины верили 88% опрошенных и лишь 5% видели за 10 лет разрушения и отток людей, количество пессимистично настроенных украинцев выросло в 9 раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды. Издание ссылается на данные Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно этим данным, в конце мая – начале июня 47% украинцев негативно оценивали будущее Украины. "Был... вопрос: "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считало, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая – начало июня, наоборот, почти половина видит Украину разрушенной", - приводит слова исполнительного директора КМИС Антона Грушевского. По данным издания, опрос проводился в мае-начале июня. Сколько человек было опрошено и каким методом, не уточняют. Киевский международный институт социологии 10 июня опубликовал данные опроса, согласно которому почти 40% граждан Украины готовы к территориальным уступкам ради скорейшего завершения боевых действий. За два года этот показатель вырос в 4 раза.

https://ria.ru/20250619/ukraina-2023975509.html

https://ria.ru/20250708/lyayen-2027874923.html

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в мире, украина, евросоюз