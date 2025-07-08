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Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
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13:16 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraintsy-2027878300.html
Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ
Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ
Число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в 9 раз, пишет во вторник издание "Украинская правда". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:16:00+03:00
2025-07-08T13:16:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в 9 раз, пишет во вторник издание "Украинская правда". "По сравнению с октябрем 2022 года, когда в процветание Украины верили 88% опрошенных и лишь 5% видели за 10 лет разрушения и отток людей, количество пессимистично настроенных украинцев выросло в 9 раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды. Издание ссылается на данные Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно этим данным, в конце мая – начале июня 47% украинцев негативно оценивали будущее Украины. "Был... вопрос: "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считало, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая – начало июня, наоборот, почти половина видит Украину разрушенной", - приводит слова исполнительного директора КМИС Антона Грушевского. По данным издания, опрос проводился в мае-начале июня. Сколько человек было опрошено и каким методом, не уточняют. Киевский международный институт социологии 10 июня опубликовал данные опроса, согласно которому почти 40% граждан Украины готовы к территориальным уступкам ради скорейшего завершения боевых действий. За два года этот показатель вырос в 4 раза.
https://ria.ru/20250619/ukraina-2023975509.html
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60
в мире, украина, евросоюз
В мире, Украина, Евросоюз
Украинцы пессимистично оценивают будущее страны, пишут СМИ

Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее страны, выросло в 9 раз

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Число жителей Украины, пессимистически оценивающих будущее страны, с 2022 года выросло в 9 раз, пишет во вторник издание "Украинская правда".
"По сравнению с октябрем 2022 года, когда в процветание Украины верили 88% опрошенных и лишь 5% видели за 10 лет разрушения и отток людей, количество пессимистично настроенных украинцев выросло в 9 раз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Украинской правды.
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Издание ссылается на данные Киевского международного института социологии (КМИС). Согласно этим данным, в конце мая – начале июня 47% украинцев негативно оценивали будущее Украины.
"Был... вопрос: "Как вы видите Украину через 10 лет: процветающей страной Евросоюза или разрушенной страной с большим оттоком людей?". Еще во время опросов в декабре 2024 года более 57% считало, что Украина через 10 лет будет процветать в ЕС. А уже по состоянию на конец мая – начало июня, наоборот, почти половина видит Украину разрушенной", - приводит слова исполнительного директора КМИС Антона Грушевского.
По данным издания, опрос проводился в мае-начале июня. Сколько человек было опрошено и каким методом, не уточняют.
Киевский международный институт социологии 10 июня опубликовал данные опроса, согласно которому почти 40% граждан Украины готовы к территориальным уступкам ради скорейшего завершения боевых действий. За два года этот показатель вырос в 4 раза.
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