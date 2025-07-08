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В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:31:00+03:00
2025-07-08T23:31:00+03:00
2025-07-08T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 23.24 мск воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели взрывы