https://ria.ru/20250708/ukraina-2028030854.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 08.07.2025
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:34:00+03:00
2025-07-08T22:34:00+03:00
2025-07-08T22:34:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает мэр города Александр Сенкевич. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Она также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградский областях Украины. "В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на юге Украины во время воздушной тревоги прогремел взрыв