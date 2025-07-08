https://ria.ru/20250708/ukraina-2028030854.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 08.07.2025

В Николаеве прогремел взрыв

Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:34:00+03:00

2025-07-08T22:34:00+03:00

2025-07-08T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николаев (украина)

вооруженные силы украины

николаевская область

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает мэр города Александр Сенкевич. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области объявлена воздушная тревога. Она также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградский областях Украины. "В Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

николаев (украина)

николаевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, николаев (украина), вооруженные силы украины, николаевская область, вооруженные силы рф