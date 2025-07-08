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Экс-сотрудник космического агентства Украины получил срок за госизмену
Экс-сотрудник космического агентства Украины получил срок за госизмену - РИА Новости, 08.07.2025
Экс-сотрудник космического агентства Украины получил срок за госизмену
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что бывший сотрудник государственного космического агентства страны получил 15 лет лишения свободы за... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:34:00+03:00
2025-07-08T20:34:00+03:00
2025-07-08T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила во вторник, что бывший сотрудник государственного космического агентства страны получил 15 лет лишения свободы за госизмену. "По материалам СБУ 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получил агент, который работал и шпионил в государственном космическом агентстве Украины… Его задержали весной этого года во время совещания в министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным службы безопасности, мужчину интересовала секретная информация, в частности, в сфере спутниковых снимков и расположения стратегических предприятий. Кроме того, он пытался получить сведения о дислокации заводов, изготавливающих системы навигации и высокоточное вооружение для ВСУ. Задержанный был осужден по статье "Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения", предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.
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в мире, украина, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, национальное космическое агентство украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Национальное космическое агентство Украины
Экс-сотрудник космического агентства Украины получил срок за госизмену
Экс-сотруднику космического агентства Украины дали 15 лет за госизмену