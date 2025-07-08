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На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:53 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2028015655.html
На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации
На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации - РИА Новости, 08.07.2025
На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации
Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, убегая от насильственной мобилизации, сообщает во вторник местное издание РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:53:00+03:00
2025-07-08T19:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, убегая от насильственной мобилизации, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua". "Ранил сотрудника военкомата и полицейского: в Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Сегодня днем представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) остановили мужчину для вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, мужчина сначала ножом ранил сотрудника военкомата, а затем убегая, ранил еще и полицейского. В итоге, пишет "Страна.ua" для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции. Был ли в итоге он задержан, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html
хмельницкий (город)
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хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации

На Украине мужчина ранил ножом сотрудника военкомата, убегая от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, убегая от насильственной мобилизации, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua".
"Ранил сотрудника военкомата и полицейского: в Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Сегодня днем представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) остановили мужчину для вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, мужчина сначала ножом ранил сотрудника военкомата, а затем убегая, ранил еще и полицейского.
В итоге, пишет "Страна.ua" для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции. Был ли в итоге он задержан, не уточняется.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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