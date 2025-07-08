https://ria.ru/20250708/ukraina-2028015655.html

На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации

На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации - РИА Новости, 08.07.2025

На Украине мужчина ранил сотрудника военкомата в ходе силовой мобилизации

Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, убегая от насильственной мобилизации, сообщает во вторник местное издание РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:53:00+03:00

2025-07-08T19:53:00+03:00

2025-07-08T19:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

хмельницкий (город)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Житель города Хмельницкий на Украине ранил ножом сотрудника военкомата и полицейского, убегая от насильственной мобилизации, сообщает во вторник местное издание "Страна.ua". "Ранил сотрудника военкомата и полицейского: в Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Сегодня днем представители ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) остановили мужчину для вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, мужчина сначала ножом ранил сотрудника военкомата, а затем убегая, ранил еще и полицейского. В итоге, пишет "Страна.ua" для задержания мужчины приехали 10 нарядов полиции. Был ли в итоге он задержан, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html

хмельницкий (город)

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хмельницкий (город), украина, вооруженные силы украины