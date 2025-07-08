Политолог оценил создание в МИД Украины структуры НАТО и ЕС
Политолог Безпалько: новые структуры МИД Украины носят медийный эффект
© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украина занимается "самоудовлетворением", создавая управление НАТО и департамент ЕС в структуре министерства иностранных дел, новые структуры не отражают реальности и носят медийный эффект, высказал в разговоре с РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства.
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"Украина надеется, что когда-нибудь все изменится - может в ближайшем будущем, может в под влиянием (президента США Дональда - ред.) Трампа и следующих евробюрократов, может под влиянием расширения эскалации конфликта. Когда их позовут, они будут готовы (к вступлению в ЕС, НАТО - ред.). В реальности это больше похоже на самоудовлетворение", - сказал Безпалько.
По его мнению, новые структуры не отражают реалий - это медийная история, направленная на граждан Украины. "Вот, смотрите, мы все ближе и ближе. Когда-то (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко открывал двери в Европу, но а мы движемся дальше. Мы уже формально сделали ключ от двери. Правда, он из пластилина и не работает, но он наш", - добавил эксперт.
Безпалько полагает, что придавать большого значения новым структурам не стоит, так как в реальности они пока ничего не значат.
"С таким же успехом мы в России можем создать комитет по дезинтеграции НАТО или комитет по присоединению Евросоюза к Союзному государству. Мы даже найдем в Европе ряд политиков, которые под это подпишутся", - заключил он.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.