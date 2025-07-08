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Шарий заявил о расколе в команде Зеленского - РИА Новости, 08.07.2025
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15:00 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027924059.html
Шарий заявил о расколе в команде Зеленского
Шарий заявил о расколе в команде Зеленского - РИА Новости, 08.07.2025
Шарий заявил о расколе в команде Зеленского
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:00:00+03:00
2025-07-08T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела против вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения. По словам Шария, Чернышов стал близким человеком Зеленскому, а после предъявления обвинения вице-премьеру, Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины. "Но (глава офиса Зеленского Андрей – ред.) Ермак отстранился от решения вопроса. И это уже не просто жест - это сигнал, что, возможно, именно он инициировал запуск процесса по Чернышову… (Замглавы офиса Зеленского – ред.) Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать. Сказал: "Это невозможно. Я ничего уже не могу сделать"… После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария. Как утверждает блогер, Зеленский также обращался по этому вопросу к главе СБУ Василию Малюку и главе военной разведки минобороны Украины Кириллу Буданову, но получил отказ. "Ключевые силовики впервые дали отпор. Внутри команды Зе (Зеленского – ред.) - явный треск лояльности. Зе в изоляции, в панике, без инструментов принуждения. Вся система — на грани", - пишет Шарий.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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в мире, технологии, украина, киев, владимир зеленский, анатолий шарий, василий малюк, служба безопасности украины
В мире, Технологии, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Анатолий Шарий, Василий Малюк, Служба безопасности Украины
Шарий заявил о расколе в команде Зеленского

Шарий: в команде Зеленского произошел раскол из-за дела против Чернышова

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что внутри команды Владимира Зеленского произошел раскол, система власти на Украине находится "на грани" из-за дела против вице-премьера Алексея Чернышова, подозреваемого в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 июня предъявило Чернышову обвинение в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Спустя несколько дней суд в Киеве назначил ему залог в размере 120 миллионов гривен (почти 2,9 миллиона долларов) в качестве меры пресечения.
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По словам Шария, Чернышов стал близким человеком Зеленскому, а после предъявления обвинения вице-премьеру, Зеленский начал раздавать приказы о том, чтобы дело закрыли или забрали его у Национального антикоррупционного бюро Украины.
"Но (глава офиса Зеленского Андрей – ред.) Ермак отстранился от решения вопроса. И это уже не просто жест - это сигнал, что, возможно, именно он инициировал запуск процесса по Чернышову… (Замглавы офиса Зеленского – ред.) Олег Татаров, очень умный человек, обычно лояльный и гибкий, в этот раз отказался участвовать. Сказал: "Это невозможно. Я ничего уже не могу сделать"… После отказа Татарова у Зеленского началась истерика — буквально", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.
Как утверждает блогер, Зеленский также обращался по этому вопросу к главе СБУ Василию Малюку и главе военной разведки минобороны Украины Кириллу Буданову, но получил отказ.
"Ключевые силовики впервые дали отпор. Внутри команды Зе (Зеленского – ред.) - явный треск лояльности. Зе в изоляции, в панике, без инструментов принуждения. Вся система — на грани", - пишет Шарий.
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