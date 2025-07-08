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В Харьковской области женщина умерла, пытаясь спасти сына от мобилизации
В Харьковской области женщина умерла, пытаясь спасти сына от мобилизации - РИА Новости, 08.07.2025
В Харьковской области женщина умерла, пытаясь спасти сына от мобилизации
В Харьковской области умерла женщина при попытке помешать насильственной мобилизации сына, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:06:00+03:00
2025-07-08T14:06:00+03:00
2025-07-08T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Харьковской области умерла женщина при попытке помешать насильственной мобилизации сына, пишет "Страна.ua"."В Мерефе под Харьковом женщина умерла, пытаясь догнать микроавтобус с принудительно мобилизованным сыном", — говорится в публикации.Издание опубликовало видео, на котором местная жительница преградила микроавтобусу проезд. Затем из него вышел мужчина и оттолкнул ее. После этого машина уехала, а женщина упала без сознания на асфальт. Она умерла в карете скорой.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
https://ria.ru/20250630/plennyj-2026400135.html
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Женщина пытается спасти сына от военкомов в Харьковской области
Женщина пытается спасти сына от военкомов в Харьковской области
2025-07-08T14:06
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в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, дмитрий лубинец, верховная рада украины
В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
В Харьковской области женщина умерла, пытаясь спасти сына от мобилизации
На Украине умерла женщина при попытке вызволить сына из микроавтобуса военкомата