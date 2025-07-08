Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.07.2025 (обновлено: 12:39 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027866602.html
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:15:2942:1669_1920x0_80_0_0_e4e8e0f88abfcbb25bbbc5051ca1e203.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b75850c76e57e798c7044dda58c01613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений

Песков: поставки Киеву вооружений не направлены на мирное урегулирование

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.
Украинские военнослужащие загружают противотанковые ракеты Javelin, поставленные в рамках помощи США Украине - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Песков рассказал, почему США могли приостановить поставки оружия Украине
2 июля, 12:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала