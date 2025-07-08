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В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений - РИА Новости, 08.07.2025
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:33:00+03:00
2025-07-08T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений
Песков: поставки Киеву вооружений не направлены на мирное урегулирование