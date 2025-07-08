https://ria.ru/20250708/ukraina-2027866602.html

В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений

В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений - РИА Новости, 08.07.2025

В Кремле прокомментировали поставки Киеву вооружений

Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:33:00+03:00

2025-07-08T12:33:00+03:00

2025-07-08T12:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021071042_0:15:2942:1669_1920x0_80_0_0_e4e8e0f88abfcbb25bbbc5051ca1e203.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поставки Киеву вооружений не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно, что, конечно, эти действия (поставка вооружений Киеву - ред.), скорее, они, наверное, не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию. То есть в данном случае линия, которую избрали европейцы, она точно совершенно направлена на то, чтобы всячески способствовать продолжению боевых действий", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250702/sklady-2026708354.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, дмитрий песков