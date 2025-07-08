https://ria.ru/20250708/ukraina-2027846219.html
Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны
Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны - РИА Новости, 08.07.2025
Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны
Девятнадцатилетний житель Украины 13 раз - с ноября прошлого года - пытался незаконно выехать из страны, сообщили в западном региональном управлении... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:02:00+03:00
2025-07-08T11:02:00+03:00
2025-07-08T11:02:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Девятнадцатилетний житель Украины 13 раз - с ноября прошлого года - пытался незаконно выехать из страны, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы. "В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться с Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице управления в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что молодой человек за восемь месяцев "штурмовал" границы с Молдавией, Словакией и Венгрией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250707/rada-2027784858.html
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в мире, украина, венгрия, россия, владимир зеленский, facebook, здоровье - общество
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Владимир Зеленский, Facebook, Здоровье - Общество
Украинец пытался больше десяти раз выехать из страны
Житель Украины 13 раз пытался выехать из страны