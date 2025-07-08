https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа

На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа - РИА Новости, 08.07.2025

На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа

Российские военные продвигаются на востоке Украины максимально активно с конца прошлого года, пишет Financial Times. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:15:00+03:00

2025-07-08T10:15:00+03:00

2025-07-08T20:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

украина

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные продвигаются на востоке Украины максимально активно с конца прошлого года, пишет Financial Times."Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября", — говорится в публикации.Авторы статьи обратили на это внимание на фоне решение президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи Киеву. Они указывают, что остановка поставок оружия произошла в критический момент конфликта. На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых видов зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции. При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.

https://ria.ru/20250708/bouz-2027819090.html

https://ria.ru/20250708/tramp-2027846392.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, россия, украина, дональд трамп