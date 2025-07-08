На Западе забили тревогу из-за действий России на фоне решения Трампа
FT: ВС РФ продвигаются самыми быстрыми темпами с ноября на фоне решения Трампа
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные продвигаются на востоке Украины максимально активно с конца прошлого года, пишет Financial Times.
"Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября", — говорится в публикации.
Авторы статьи обратили на это внимание на фоне решение президента США Дональда Трампа о возобновлении выделения военной помощи Киеву. Они указывают, что остановка поставок оружия произошла в критический момент конфликта.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых видов зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.
На прошлой неделе издание Politico объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых видов зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что Америка ставит собственные интересы на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
При этом во вторник президент Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства.