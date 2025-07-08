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МИД Украины заявил о создании управления НАТО в структуре министерства - РИА Новости, 08.07.2025
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09:27 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027826614.html
МИД Украины заявил о создании управления НАТО в структуре министерства
МИД Украины заявил о создании управления НАТО в структуре министерства - РИА Новости, 08.07.2025
МИД Украины заявил о создании управления НАТО в структуре министерства
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:27:00+03:00
2025-07-08T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства. Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник. "Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом. "А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее… (союзники – ред.), такие как Северная Корея или Белоруссия. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам", - отметил Сибига. Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, россия, белоруссия, андрей сибига, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Белоруссия, Андрей Сибига, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, В мире
МИД Украины заявил о создании управления НАТО в структуре министерства

Сибига заявил о создании управления НАТО в структуре министерства

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Fotolia / aviavlad
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о создании управления НАТО и департамента ЕС в структуре министерства.
Сибига уточнил, что подписал соответствующий указ в понедельник.
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"Утвердили новую структуру МИД Украины… Создаем в МИД отдельное управление НАТО… Ранее интеграция в ЕС и НАТО была объединена в один департамент ЕС и НАТО. Теперь у нас будет департамент Европейского Союза и управление НАТО. Департамент будет работать уже над непосредственным вступлением Украины в ЕС. Управление НАТО придаст новый импульс нашей интеграции на пути к полноправному членству в Альянсе", - написал Сибига на своей странице в соцсети Facebook*.
По его словам, также в системе МИД появятся департамент международной безопасности и обороны Украины, департамент, который будет заниматься вопросами украинцев за рубежом. "А еще у нас теперь будут некоторые новые отдельные управления. Например, управление недружественных стран. Сюда будут входить не только Россия, но и ее… (союзники – ред.), такие как Северная Корея или Белоруссия. Здесь речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам", - отметил Сибига.
Он добавил, что управления США и Канады будет отделено от департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, в отдельный департамент переходят Ближний Восток и Северная Африка.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
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