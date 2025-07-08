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СМИ пишут о возможном возобновлении военных поставок США Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:39 08.07.2025 (обновлено: 05:49 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027811599.html
СМИ пишут о возможном возобновлении военных поставок США Киеву
СМИ пишут о возможном возобновлении военных поставок США Киеву - РИА Новости, 08.07.2025
СМИ пишут о возможном возобновлении военных поставок США Киеву
Военные поставки США Киеву могут возобновиться после встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях, сообщает газета Politico со ссылкой на РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:39:00+03:00
2025-07-08T05:49:00+03:00
в мире
сша
киев
италия
специальная военная операция на украине
сергей лавров
дональд трамп
кит келлог
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные поставки США Киеву могут возобновиться после встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, за которой последует встреча в Киеве на этой и на следующей неделях", - говорится в публикации.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250708/tramp-2027807950.html
https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html
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в мире, сша, киев, италия, сергей лавров, дональд трамп, кит келлог, министерство обороны сша, нато, украина
В мире, США, Киев, Италия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Кит Келлог, Министерство обороны США, НАТО, Украина
СМИ пишут о возможном возобновлении военных поставок США Киеву

США могут возобновить военные поставки Киеву после встреч в Италии и на Украине

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
Транспортировка танков Leopard 2, предназначенных для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Военные поставки США Киеву могут возобновиться после встреч чиновников в Италии и на Украине на этой и следующей неделях, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.
"Приостановленные поставки части американской военной помощи Украине могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, за которой последует встреча в Киеве на этой и на следующей неделях", - говорится в публикации.
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В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевИталияСергей ЛавровДональд ТрампКит КеллогМинистерство обороны СШАНАТОУкраина
 
 
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