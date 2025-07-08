Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев
Пленный солдат ВСУ Жемчугов призвал сослуживцев не воевать за киевский режим
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в Испании и детей Виталия Кличко в США.
"Задумайтесь о том, за кого вы воюете. За тех, кто делит вот эти барыши, которые Зеленский выпросит у Запада? Они между собой их поделить не могут", - сказал военнопленный.
Он подчеркнул, что деньги тратятся не на военнослужащих, а на вопрос однополых браков и борьбу с советскими памятниками.
"Почему, когда идет война, решается вопрос о однополых браках? Почему, когда идет война, за 40 миллионов на памятнике матери Украины вместо звезды цепляют герб? Других вариантов нет, что ли?" - добавил он.
Жемчугов напомнил, что дети главарей киевского режима, которые призывают на войну простых украинцев, находятся за границей, а не в рядах ВСУ.
"У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Гордон (украинского журналист Дмитрий Гордон, признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов - ред.), вот это несчастье, который кричал "а я вот на войну вместе с сыном"... Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер, если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй даже на украинском языке не умеет разговаривать", - возмутился военнопленный.
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