Рейтинг@Mail.ru
Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:38 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027806599.html
Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев
Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев - РИА Новости, 08.07.2025
Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев
Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:38:00+03:00
2025-07-08T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
испания
сша
украина
владимир зеленский
виталий кличко
гордон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/09/1510100919_0:0:7361:4140_1920x0_80_0_0_bd5547f57a5a47f8b1ae36302e48007e.jpg
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в Испании и детей Виталия Кличко в США. "Задумайтесь о том, за кого вы воюете. За тех, кто делит вот эти барыши, которые Зеленский выпросит у Запада? Они между собой их поделить не могут", - сказал военнопленный. Он подчеркнул, что деньги тратятся не на военнослужащих, а на вопрос однополых браков и борьбу с советскими памятниками. "Почему, когда идет война, решается вопрос о однополых браках? Почему, когда идет война, за 40 миллионов на памятнике матери Украины вместо звезды цепляют герб? Других вариантов нет, что ли?" - добавил он. Жемчугов напомнил, что дети главарей киевского режима, которые призывают на войну простых украинцев, находятся за границей, а не в рядах ВСУ. "У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Гордон (украинского журналист Дмитрий Гордон, признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов - ред.), вот это несчастье, который кричал "а я вот на войну вместе с сыном"... Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер, если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй даже на украинском языке не умеет разговаривать", - возмутился военнопленный.
https://ria.ru/20250605/plennyy--2021020166.html
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
испания
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151010/09/1510100919_0:0:6549:4912_1920x0_80_0_0_9a555e52fed0100c8b2a5a1790f904ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, сша, украина, владимир зеленский, виталий кличко, гордон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, США, Украина, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Гордон, Вооруженные силы Украины
Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев

Пленный солдат ВСУ Жемчугов призвал сослуживцев не воевать за киевский режим

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в Испании и детей Виталия Кличко в США.
"Задумайтесь о том, за кого вы воюете. За тех, кто делит вот эти барыши, которые Зеленский выпросит у Запада? Они между собой их поделить не могут", - сказал военнопленный.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Украинский пленный рассказал о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского
5 июня, 09:13
Он подчеркнул, что деньги тратятся не на военнослужащих, а на вопрос однополых браков и борьбу с советскими памятниками.
"Почему, когда идет война, решается вопрос о однополых браках? Почему, когда идет война, за 40 миллионов на памятнике матери Украины вместо звезды цепляют герб? Других вариантов нет, что ли?" - добавил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз
10 февраля, 20:28
Жемчугов напомнил, что дети главарей киевского режима, которые призывают на войну простых украинцев, находятся за границей, а не в рядах ВСУ.
"У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Гордон (украинского журналист Дмитрий Гордон, признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов - ред.), вот это несчастье, который кричал "а я вот на войну вместе с сыном"... Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер, если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй даже на украинском языке не умеет разговаривать", - возмутился военнопленный.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВиталий КличкоГордонВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала