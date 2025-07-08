https://ria.ru/20250708/ukraina-2027806599.html

Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев

Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев - РИА Новости, 08.07.2025

Пленный солдат ВСУ призвал сослуживцев не воевать за Киев

Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:38:00+03:00

2025-07-08T03:38:00+03:00

2025-07-08T03:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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виталий кличко

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КУРСК, 8 июл - РИА Новости. Пленный солдат ВСУ Григорий Жемчугов в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев не воевать за киевский режим коррупционеров, семью Владимира Зеленского в Испании и детей Виталия Кличко в США. "Задумайтесь о том, за кого вы воюете. За тех, кто делит вот эти барыши, которые Зеленский выпросит у Запада? Они между собой их поделить не могут", - сказал военнопленный. Он подчеркнул, что деньги тратятся не на военнослужащих, а на вопрос однополых браков и борьбу с советскими памятниками. "Почему, когда идет война, решается вопрос о однополых браках? Почему, когда идет война, за 40 миллионов на памятнике матери Украины вместо звезды цепляют герб? Других вариантов нет, что ли?" - добавил он. Жемчугов напомнил, что дети главарей киевского режима, которые призывают на войну простых украинцев, находятся за границей, а не в рядах ВСУ. "У Зеленского почему-то семья в Испании и неплохо себя чувствует. Гордон (украинского журналист Дмитрий Гордон, признан иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов - ред.), вот это несчастье, который кричал "а я вот на войну вместе с сыном"... Почему у Кличко один сын в Америке, оказывается, рэпер, если его тут грохнут, то мир потеряет звезду. Второй даже на украинском языке не умеет разговаривать", - возмутился военнопленный.

https://ria.ru/20250605/plennyy--2021020166.html

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, испания, сша, украина, владимир зеленский, виталий кличко, гордон, вооруженные силы украины