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"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать
"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать - РИА Новости, 08.07.2025
"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать
Киевский режим терпит крах мобилизации, так как украинские граждане не готовы становиться убийцами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:31:00+03:00
2025-07-08T03:31:00+03:00
2025-07-08T04:56:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киевский режим терпит крах мобилизации, так как украинские граждане не готовы становиться убийцами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. <…> У них нет установки, что они должны стать убийцами”, – сказал он.Как считает Соскин, на Украине необходимо отменить антиконституционные нормы о мобилизации, чтобы предотвратить пополнение рядов ВСУ немотивированными солдатами.С 18 мая 2024 года в стране началась усиленная мобилизация. Соответствующий закон подразумевает ограничение прав, запрет на управление автомобилей за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и отмену демобилизации для уже призванных. Документ приняли на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности, поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html
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в мире, украина, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать
Соскин: Киев терпит крах мобилизации, так как украинцы не готовы убивать