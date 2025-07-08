https://ria.ru/20250708/ukraina-2027805971.html

"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать

"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать - РИА Новости, 08.07.2025

"Уже невозможно": на Украине рассказали о нежелании солдат ВСУ убивать

Киевский режим терпит крах мобилизации, так как украинские граждане не готовы становиться убийцами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:31:00+03:00

2025-07-08T03:31:00+03:00

2025-07-08T04:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Киевский режим терпит крах мобилизации, так как украинские граждане не готовы становиться убийцами, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.“Сегодня уже невозможно функционирование людей на передовой, на линии мясорубки, в рамках текущей системы мобилизации, ТЦК и военкомов. Эти люди не могут в своем абсолютном большинстве обеспечить паритетное боестолкновение. <…> У них нет установки, что они должны стать убийцами”, – сказал он.Как считает Соскин, на Украине необходимо отменить антиконституционные нормы о мобилизации, чтобы предотвратить пополнение рядов ВСУ немотивированными солдатами.С 18 мая 2024 года в стране началась усиленная мобилизация. Соответствующий закон подразумевает ограничение прав, запрет на управление автомобилей за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных украинских граждан, находящихся за границей, и отмену демобилизации для уже призванных. Документ приняли на фоне неудач ВСУ на фронте, в частности, поражений на Авдеевском и Марьинском направлениях.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012871796.html

https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

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в мире, украина, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины