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"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину - РИА Новости, 08.07.2025
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину
Украина идет ко дну, а худшее, что США могут для нее сделать, — это давать ложные надежды, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:01:00+03:00
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Украина идет ко дну, а худшее, что США могут для нее сделать, — это давать ложные надежды, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube."Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну <…> Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он.Аналитик отметил, что наступило время для завершения конфликта. По его словам, сейчас созданы хорошие условия для переговоров."Очевидно, что Россия хочет работать с США, чтобы получить надежную сделку, чтобы украинские события не повторились через десять, или даже пять лет. И это очень хорошие новости", — заключил МакГоверн.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html
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в мире, украина, россия, сша, рэй макговерн, нато
В мире, Украина, Россия, США, Рэй Макговерн, НАТО
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину
Аналитик МакГоверн: Украина идет ко дну, настало время мирной сделки