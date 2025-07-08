Рейтинг@Mail.ru
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину - РИА Новости, 08.07.2025
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину
Украина идет ко дну, а худшее, что США могут для нее сделать, — это давать ложные надежды, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:01:00+03:00
2025-07-08T03:01:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
рэй макговерн
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Украина идет ко дну, а худшее, что США могут для нее сделать, — это давать ложные надежды, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube."Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну &lt;…&gt; Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он.Аналитик отметил, что наступило время для завершения конфликта. По его словам, сейчас созданы хорошие условия для переговоров."Очевидно, что Россия хочет работать с США, чтобы получить надежную сделку, чтобы украинские события не повторились через десять, или даже пять лет. И это очень хорошие новости", — заключил МакГоверн.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html
https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, рэй макговерн, нато
В мире, Украина, Россия, США, Рэй Макговерн, НАТО
"Хорошие новости": в США раскрыли, как добить Украину

Аналитик МакГоверн: Украина идет ко дну, настало время мирной сделки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Украина идет ко дну, а худшее, что США могут для нее сделать, — это давать ложные надежды, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube.
"Украинцы были очень расстроены результатами саммита НАТО. Теперь у них еще один повод есть — своего рода эмбарго, или приостановка поставок на американское вооружение. То есть Украина идет ко дну <…> Худшее, что мы сейчас можем для них сделать, это снова дать им ложную надежду на победу", — сказал он.
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗОГрад-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
"Дайте умереть": в США выступили с дерзким призывом по Украине
00:36
Аналитик отметил, что наступило время для завершения конфликта. По его словам, сейчас созданы хорошие условия для переговоров.
"Очевидно, что Россия хочет работать с США, чтобы получить надежную сделку, чтобы украинские события не повторились через десять, или даже пять лет. И это очень хорошие новости", — заключил МакГоверн.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Украину окончательно списали со счетов. Европе приготовиться
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСШАРэй МакговернНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала