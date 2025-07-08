https://ria.ru/20250708/ukraina-2027801350.html

Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ

Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ

Украинские власти оставили без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, рассказал РИА Новости её сын, пленный военнослужащий ВСУ Виктор... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:47:00+03:00

2025-07-08T01:47:00+03:00

2025-07-08T01:47:00+03:00

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КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украинские власти оставили без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, рассказал РИА Новости её сын, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин. "Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы... Мать старенькую бросили", — сказал военнопленный. Виктор добавил, что ранее ТЦК забрали двух его братьев, один из которых пропал без вести, а другой проходит реабилитацию по ранению. "У брата жена и сын, а у того, что пропал, жена и двое детей... Тоже не слышал, чтобы кому-то помогали... Чтобы Украина кому-то что-то помогала, государство финансово помогало", — подчеркнул Куропаткин.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы украины