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Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:47 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027801350.html
Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ
Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ
Украинские власти оставили без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, рассказал РИА Новости её сын, пленный военнослужащий ВСУ Виктор... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:47:00+03:00
2025-07-08T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украинские власти оставили без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, рассказал РИА Новости её сын, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин. "Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы... Мать старенькую бросили", — сказал военнопленный. Виктор добавил, что ранее ТЦК забрали двух его братьев, один из которых пропал без вести, а другой проходит реабилитацию по ранению. "У брата жена и сын, а у того, что пропал, жена и двое детей... Тоже не слышал, чтобы кому-то помогали... Чтобы Украина кому-то что-то помогала, государство финансово помогало", — подчеркнул Куропаткин.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о женщине, у которой всех сыновей забрали в ВСУ

Киев оставил без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали троих сыновей

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 8 июл — РИА Новости. Украинские власти оставили без помощи пенсионерку, у которой в ВСУ забрали всех троих сыновей, рассказал РИА Новости её сын, пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин.
"Не слышал, чтобы ей что-то оказали, помощь какую-то. Хотя хотелось бы... Мать старенькую бросили", — сказал военнопленный.
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Виктор добавил, что ранее ТЦК забрали двух его братьев, один из которых пропал без вести, а другой проходит реабилитацию по ранению.
"У брата жена и сын, а у того, что пропал, жена и двое детей... Тоже не слышал, чтобы кому-то помогали... Чтобы Украина кому-то что-то помогала, государство финансово помогало", — подчеркнул Куропаткин.
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22 июня 2022, 17:18
 
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