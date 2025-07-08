https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html

На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти

На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти - РИА Новости, 08.07.2025

На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти

Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:24:00+03:00

2025-07-08T01:24:00+03:00

2025-07-08T01:24:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.“Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать”, — сказал он.По мнению эксперта, в этом случае не обойтись без отставки Зеленского, который не согласен решать имеющиеся противоречия мирным путем.“Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять (необходимость диалога. — Прим. ред.). Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход. Вопрос в том, будут ли европейцы или американцы лишь делать вид, что поддерживают новое руководство, или реально встанут за него”, — заявил Петро.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

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владимир путин, дмитрий песков, киев, москва, россия, в мире