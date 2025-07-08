Рейтинг@Mail.ru
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027798986.html
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти - РИА Новости, 08.07.2025
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти
Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:24:00+03:00
2025-07-08T01:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
киев
москва
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d8fc42710a54db3899c4246674f3a67.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.“Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать”, — сказал он.По мнению эксперта, в этом случае не обойтись без отставки Зеленского, который не согласен решать имеющиеся противоречия мирным путем.“Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять (необходимость диалога. — Прим. ред.). Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход. Вопрос в том, будут ли европейцы или американцы лишь делать вид, что поддерживают новое руководство, или реально встанут за него”, — заявил Петро.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
https://ria.ru/20250706/devis-2027447973.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025639579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6da2e7aa4fce56334cb4f59eaf958721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий песков, киев, москва, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Киев, Москва, Россия, В мире
На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти

Петро: Зеленского надо отстранить, чтобы продолжить мирные переговоры с Россией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.
“Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать”, — сказал он.
По мнению эксперта, в этом случае не обойтись без отставки Зеленского, который не согласен решать имеющиеся противоречия мирным путем.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
"Первый в очереди": в Раде раскрыли подлый план Зеленского
Вчера, 15:22
“Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять (необходимость диалога. — Прим. ред.). Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход. Вопрос в том, будут ли европейцы или американцы лишь делать вид, что поддерживают новое руководство, или реально встанут за него”, — заявил Петро.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Вы бредите": поведение Зеленского вызвало ярость в США
6 июля, 06:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковКиевМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала