На Западе потребовали отстранить Зеленского от власти
Петро: Зеленского надо отстранить, чтобы продолжить мирные переговоры с Россией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Чтобы добиться подвижек в российско-украинских переговорах, Западу необходимо отстранить Зеленского и поддержать другие политические силы, заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза.
“Есть реально стоящая политика — содействие мирным переговорам. Тем не менее она подразумевает, что украинское политическое руководство придется заставить пойти на диалог и принять то, что оно не хочет принимать”, — сказал он.
По мнению эксперта, в этом случае не обойтись без отставки Зеленского, который не согласен решать имеющиеся противоречия мирным путем.
“Очевидно, что Зеленский не сможет этого принять (необходимость диалога. — Прим. ред.). Его нужно как-то отстранить, чтобы появилась новая группа переговорщиков, не обремененная наследием конфликта и способная проводить новую политику. Я думаю, что это наиболее вероятный исход. Вопрос в том, будут ли европейцы или американцы лишь делать вид, что поддерживают новое руководство, или реально встанут за него”, — заявил Петро.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к третьему раунду переговоров с Киевом, подчеркнув открытость к диалогу. Первого июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что сейчас на очереди согласование сроков третьего раунда диалога России и Украины. Он также добавил, что Москва не заинтересована в затягивании переговорного процесса.