"Дайте умереть": в США выступили с дерзким призывом по Украине
Скотт Риттер призвал Запад дать Украине спокойно умереть
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО"Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО"Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Запад не сможет ничего изменить на Украине, поэтому лучшим решением будет не продлевать ее страдания, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTubе.
"Важно понимать, что Украина погибнет в любом случае. Она уже не оправится от удара. Никакие поставки уже не помогут <…> Лучше дать ей спокойно умереть", — сказал он.
Аналитик подчеркнул, что все, что может сделать Запад, это попытаться организовать поставки вооружения, которое российская армия беспрепятственно уничтожает. К тому же, по его словам, в таком случае США и союзники останутся беззащитными на десятилетия.
На прошлой неделе издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из Штатов киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли в среду подтвердила телеканалу NBC факт прекращения снабжения Украины, отметив, что это делается из-за постановки интересов Америки на первое место. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия передается Киеву, тем ближе окончание специальной военной операции.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.