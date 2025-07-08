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Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
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00:04 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027795071.html
Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ
Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T00:04:00+03:00
2025-07-08T00:04:00+03:00
в мире
украина
андрей ермак
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции. "Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации. В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%". "Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Ермак стоит за перестановками в правительстве Украины, пишут СМИ

FT: глава офиса Зеленского Ермак хочет укрепить свой контроль над правительством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак стоит за предстоящими перестановками в украинском кабмине, он хочет укрепить свой контроль над ним, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.
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"Ермак организует нынешние перестановки..., он добивается укрепления контроля над правительством", - говорится в публикации.
В свою очередь, как отмечает депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, Ермак хочет видеть на посту премьера кого-то, кто является "его человеком на 100%".
"Поэтому он продвигает свою протеже, свою ученицу... - Юлию Свириденко", - добавила она.
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