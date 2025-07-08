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США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
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17:01 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/uhan-2027972420.html
США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань, пишут СМИ
США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань, пишут СМИ - РИА Новости, 08.07.2025
США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань, пишут СМИ
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало доставку в Уханьский институт вирусологии в Китае 11 тысяч образцов разнообразных вирусов в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:01:00+03:00
2025-07-08T17:01:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало доставку в Уханьский институт вирусологии в Китае 11 тысяч образцов разнообразных вирусов в рамках программы протяженностью в десять лет, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на ранее не представленные общественности документы. "USAID финансировало транспортировку 11 тысяч образцов из провинции Юньнань, где циркулируют некоторые из ближайших родственников COVID-19, в Ухань, эпицентр пандемии, не имея при этом никакого четкого плана по обеспечению того, чтобы образцы не были направлены на создание биооружия и оставались доступными для американского правительства", - говорится в публикации. Daily Caller отмечает, что USAID реализовывало программу по сбору образцов вирусного материала по всему миру, и среди этих вирусов был и "один из самых близких известных родственников COVID". "Расследования, связанные с прежним финансированием грантов USAID в области глобального здравоохранения, по-прежнему ведутся", - сообщил порталу неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США, подчеркнув, что при действующей администрации США "противоречивые программы" финансироваться не будут. Первого июля агентство USAID было упразднено после того, как оно в феврале подверглось жесткой критике со стороны возглавлявшего департамент государственной эффективности США Илона Маска, а администрация президента США Дональда Трампа инициировала процесс ликвидации этого ведомства по подозрению в коррупции, нецелевом расходовании средств, злоупотреблениях и мошенничестве. РФ неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают свои биолаборатории по всему миру, в том числе в странах постсоветского пространства.
https://ria.ru/20250221/rubio-2000703680.html
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в мире, сша, китай, юньнань, илон маск, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Китай, Юньнань, Илон Маск, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
США финансировали доставку тысяч образцов вирусов в Ухань, пишут СМИ

Daily Caller: USAID финансировало доставку 11 тыс образцов вирусов в Ухань

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкУхань
Ухань - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало доставку в Уханьский институт вирусологии в Китае 11 тысяч образцов разнообразных вирусов в рамках программы протяженностью в десять лет, сообщает портал Daily Caller со ссылкой на ранее не представленные общественности документы.
"USAID финансировало транспортировку 11 тысяч образцов из провинции Юньнань, где циркулируют некоторые из ближайших родственников COVID-19, в Ухань, эпицентр пандемии, не имея при этом никакого четкого плана по обеспечению того, чтобы образцы не были направлены на создание биооружия и оставались доступными для американского правительства", - говорится в публикации.
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Daily Caller отмечает, что USAID реализовывало программу по сбору образцов вирусного материала по всему миру, и среди этих вирусов был и "один из самых близких известных родственников COVID".
"Расследования, связанные с прежним финансированием грантов USAID в области глобального здравоохранения, по-прежнему ведутся", - сообщил порталу неназванный высокопоставленный представитель госдепартамента США, подчеркнув, что при действующей администрации США "противоречивые программы" финансироваться не будут.
Первого июля агентство USAID было упразднено после того, как оно в феврале подверглось жесткой критике со стороны возглавлявшего департамент государственной эффективности США Илона Маска, а администрация президента США Дональда Трампа инициировала процесс ликвидации этого ведомства по подозрению в коррупции, нецелевом расходовании средств, злоупотреблениях и мошенничестве.
РФ неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают свои биолаборатории по всему миру, в том числе в странах постсоветского пространства.
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