https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027966082.html

Бречалов встретился с ветеранами СВО, готовящимися к госслужбе

Бречалов встретился с ветеранами СВО, готовящимися к госслужбе - РИА Новости, 08.07.2025

Бречалов встретился с ветеранами СВО, готовящимися к госслужбе

Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со своими стажерами в рамках программы "СВОй резерв18" - участниками спецоперации, которые готовятся стать... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:51:00+03:00

2025-07-08T16:51:00+03:00

2025-07-08T16:51:00+03:00

удмуртская республика

афганистан

северный кавказ

александр бречалов

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УФА, 8 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со своими стажерами в рамках программы "СВОй резерв18" - участниками спецоперации, которые готовятся стать государственными служащими, сообщает пресс-служба руководителя региона. "Сегодня у меня были офицеры. Михаил Черничкин и Олег Матвеев – ветераны спецоперации – проходят обучение по программе "Свой резер18". Мне выпала честь быть их наставником",- написал Бречалов в своём Telegram-канале. По его словам, Михаил – выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. Во время службы в одном из боев из противотанковой установки уничтожил головной танк и бронемашину с десантом. Остановил дальнейшее продвижение противника, хотя получил множественное осколочное минно-взрывное ранение. "У Олега Дмитриевича за плечами служба в Афганистане, 15 командировок на Северный Кавказ, СВО, четыре ранения, три Ордена Мужества, пять медалей "За отвагу", медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Проговорили с офицерами план работы и стажировок. Им предстоит познакомиться с деятельностью министерств социальной политики, культуры, образования, спорта, изучить работу с документами и обращениями граждан", - рассказал глава республики. Бречалов добавил, что будет приглашать своих стажеров на совещания и в поездки. Во время беседы Александр Бречалов напомнил, что Удмуртия – один из первых регионов, который запустил проект для участников спецоперации совместно с Президентской академией. Позади первый модуль обучения на тему государственного и муниципального управления, рассказали в его пресс-службе. "По моей информации, среди ребят – ваших сослуживцев и коллег по обучению - очень много сильных не только духом, но и знаниями людей. Уверен, они точно осилят и муниципальную, и государственную службу, и работу в наших государственных компаниях. Поэтому я рад быть вашим наставником. Честно скажу, что и вы дадите мне определенные знания и опыт, потому что вы прошли иной путь. Поэтому здесь, наверное, будет взаимный обмен знаниями и жизненным опытом", – приводит пресс-служба слова Бречалова. Он подчеркнул, что ему важно услышать от своих подопечных обратную связь об обучении, поскольку в дальнейшем в планах – продолжить реализацию региональной программы и усовершенствовать ее. По данным пресс-службы, сейчас Михаил Черничкин проводит для молодежи уроки мужества. После обучения в программе "СВОй резерв18" ветеран планирует проявить себя как государственный служащий в различных направлениях деятельности. "Уровень самих преподавателей РАНХигС высокий. Было много полезного. Знания усваивались в рамках деловой игры, это очень сильно помогало", – цитирует пресс-служба Черничкина. В пресс-службе отметили, что Олег Матвеев уделяет большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он подчеркнул, что во время обучения на первом модуле программы "СВОй резерв18" преподаватели давали не только информацию академического плана, но и обратную связь. "Ребята задавали вопросы, эксперты отвечали профессионально. Считаю, что вся наша группа поняла тот объем, который выполняют руководители управлений, администрации городов, муниципальной гражданской службы, и какие перед ними стоят задачи. Также многие участники программы определили для себя, в каком направлении хотят развиваться, и поняли, к чему быть готовыми в выбранной сфере деятельности", сказал Матвеев. Региональная программа "СВОй резерв18" направлена на подготовку руководителей и специалистов из числа участников и ветеранов СВО для трудоустройства в органы власти, муниципалитеты, предприятия и организации республики. Двадцать четвертого июня 50 участников программы завершили обучение по первому модулю, который был посвящен теме государственного и муниципального управления. Сейчас ветераны ждут стажировки у своих наставников в рамках межмодульного обучения. Помимо этого их ждут занятия на платформе Высшей школы государственного управления, курсы и вебинары, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html

https://ria.ru/20250617/pmef-2023421031.html

https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027857235.html

афганистан

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афганистан, северный кавказ, александр бречалов