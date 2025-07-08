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В Удмуртии произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 08.07.2025
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16:02 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027946190.html
В Удмуртии произошло смертельное ДТП
В Удмуртии произошло смертельное ДТП - РИА Новости, 08.07.2025
В Удмуртии произошло смертельное ДТП
ДТП с участием питбайка, легковушки и грузовика произошло в Воткинском районе Удмуртии, водитель мотоцикла погиб, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:02:00+03:00
2025-07-08T16:02:00+03:00
происшествия
воткинский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ДТП с участием питбайка, легковушки и грузовика произошло в Воткинском районе Удмуртии, водитель мотоцикла погиб, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "В Воткинском районе 39-летний водитель кроссового мотоцикла, не справившись с управлением, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд двумя встречными автомобилями – легковым и грузовым", - говорится в сообщении. Отмечается, что мотоциклист погиб, он передвигался без шлема. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Госавтоинспекции России, видно, как мотоциклист, не вписавшись в поворот, падает с питбайка, и его переезжают легковой автомобиль и следовавший за ним большегруз. Также на видео показано, что в результате ДТП мотоцикл разломило пополам.
https://ria.ru/20250708/avtobus-2027934506.html
воткинский район
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, воткинский район, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Воткинский район, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии произошло смертельное ДТП

В Удмуртии произошло ДТП с участием питбайка, легковушки и грузовика

© Фото : Госавтоинспекция РоссииПоследствия ДТП с участием питбайка в Удмуртии
Последствия ДТП с участием питбайка в Удмуртии - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция России
Последствия ДТП с участием питбайка в Удмуртии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ДТП с участием питбайка, легковушки и грузовика произошло в Воткинском районе Удмуртии, водитель мотоцикла погиб, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
Воткинском районе 39-летний водитель кроссового мотоцикла, не справившись с управлением, опрокинулся на проезжей части, после чего на него был совершен наезд двумя встречными автомобилями – легковым и грузовым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мотоциклист погиб, он передвигался без шлема.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Госавтоинспекции России, видно, как мотоциклист, не вписавшись в поворот, падает с питбайка, и его переезжают легковой автомобиль и следовавший за ним большегруз. Также на видео показано, что в результате ДТП мотоцикл разломило пополам.
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ПроисшествияВоткинский районРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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