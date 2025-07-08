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Бречалов: Удмуртия приступила к реализации соглашения с партнёрами из Китая - РИА Новости, 08.07.2025
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Удмуртская Республика
 
11:53 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/udmurtiya-2027857235.html
Бречалов: Удмуртия приступила к реализации соглашения с партнёрами из Китая
Бречалов: Удмуртия приступила к реализации соглашения с партнёрами из Китая - РИА Новости, 08.07.2025
Бречалов: Удмуртия приступила к реализации соглашения с партнёрами из Китая
Власти Удмуртии и китайские партнёры приступили к реализации соглашения о строительстве комбината по обработке рулонной стали, который был подписан сторонами на РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:53:00+03:00
2025-07-08T11:53:00+03:00
удмуртская республика
китай
россия
завьяловский район
александр бречалов
владимир путин
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УФА, 8 июл - РИА Новости. Власти Удмуртии и китайские партнёры приступили к реализации соглашения о строительстве комбината по обработке рулонной стали, который был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба руководства региона. "Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с учредителем объединенной компании "РусТехнологии Ижевск" господином Ма Дэмином. Главной темой переговоров стала реализация инвестиционного проекта по строительству комбината по обработке рулонной стали полного цикла. Соглашение об этом стороны подписали чуть более двух недель назад на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, новое предприятие будет расположено в промышленной зоне Завьяловского района вдали от жилых домов. Комбинат будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием из Китая — одного из ключевых стратегических партнеров России. Завод станет первым и единственным производителем высококачественного листового металла полного цикла в республике. "Рулонная сталь необходима для производства металлопрофилей, корпусов для бытовой техники, металлических сэндвич-панелей и фасадов. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей. Новое производство позволит развить дополнительные кооперационное цепочки, а удмуртскую продукцию будут покупать заводы и частные предприниматели далеко за пределами республики", - следует из релиза. Сейчас стороны занимаются оформлением разрешительной документации на строительство объекта. По поручению Александра Бречалова специалисты министерства экономики Удмуртии активно подключились к решению этого вопроса, добавили в пресс-службе. "Никакие внешние обстоятельства, желание врага не помешают нам точно и в срок реализовать запланированные инвестиционные проекты. Мы приложим максимум усилий, чтобы запустить объект без сдвижек. Да, ситуация сложная, но мы ни на секунду не останавливаем наши проекты. Сейчас на территории, где будет расположено предприятие, создается транспортная и инженерная инфраструктура. И я лично, и вся команда экономического блока открыты к обсуждению и решению возникающих вопросов", - приводятся слова Бречалова. В пресс-службе рассказали, что господин Ма Дэмин поблагодарил главу региона за встречу, возможность обсудить текущие вопросы и найти их оперативное решение. Пресс-служба со ссылкой на министра экономики Удмуртии Анну Слугину сообщает, что на территории, где будет возведен комбинат по обработке рулонной стали полного цикла и другие промышленные предприятия, уже построена линия ЛЭП 10 кВ для строительной площадки, подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода от магистрального газопровода, осуществлено подключение к сети передачи данных по волоконно-оптической линии связи. "Сейчас строители подключают оборудование и объекты капитального строительства к сети газораспределения, занимаются текущими дорожными работами и вопросами водоснабжения. Средства на подведение коммуникаций выделены из бюджета республики. Поддержка и развитие предпринимательства — одна из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента России Владимира Путина", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250618/udmurtiya-2023716422.html
https://ria.ru/20250619/brechalov-2023889291.html
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китай, россия, завьяловский район, александр бречалов, владимир путин
Удмуртская Республика, Китай, Россия, Завьяловский район, Александр Бречалов, Владимир Путин
Бречалов: Удмуртия приступила к реализации соглашения с партнёрами из Китая

Бречалов: в Удмуртии построят комбинат по обработке рулонной стали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов . Архивное фото
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УФА, 8 июл - РИА Новости. Власти Удмуртии и китайские партнёры приступили к реализации соглашения о строительстве комбината по обработке рулонной стали, который был подписан сторонами на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба руководства региона.
"Глава Удмуртии Александр Бречалов провел рабочую встречу с учредителем объединенной компании "РусТехнологии Ижевск" господином Ма Дэмином. Главной темой переговоров стала реализация инвестиционного проекта по строительству комбината по обработке рулонной стали полного цикла. Соглашение об этом стороны подписали чуть более двух недель назад на Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, новое предприятие будет расположено в промышленной зоне Завьяловского района вдали от жилых домов. Комбинат будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием из Китая — одного из ключевых стратегических партнеров России. Завод станет первым и единственным производителем высококачественного листового металла полного цикла в республике.
"Рулонная сталь необходима для производства металлопрофилей, корпусов для бытовой техники, металлических сэндвич-панелей и фасадов. Общий объем инвестиций в проект составит более 10 млрд рублей. Новое производство позволит развить дополнительные кооперационное цепочки, а удмуртскую продукцию будут покупать заводы и частные предприниматели далеко за пределами республики", - следует из релиза.
Сейчас стороны занимаются оформлением разрешительной документации на строительство объекта. По поручению Александра Бречалова специалисты министерства экономики Удмуртии активно подключились к решению этого вопроса, добавили в пресс-службе.
"Никакие внешние обстоятельства, желание врага не помешают нам точно и в срок реализовать запланированные инвестиционные проекты. Мы приложим максимум усилий, чтобы запустить объект без сдвижек. Да, ситуация сложная, но мы ни на секунду не останавливаем наши проекты. Сейчас на территории, где будет расположено предприятие, создается транспортная и инженерная инфраструктура. И я лично, и вся команда экономического блока открыты к обсуждению и решению возникающих вопросов", - приводятся слова Бречалова.
В пресс-службе рассказали, что господин Ма Дэмин поблагодарил главу региона за встречу, возможность обсудить текущие вопросы и найти их оперативное решение.
Пресс-служба со ссылкой на министра экономики Удмуртии Анну Слугину сообщает, что на территории, где будет возведен комбинат по обработке рулонной стали полного цикла и другие промышленные предприятия, уже построена линия ЛЭП 10 кВ для строительной площадки, подготовлена проектно-сметная документация на строительство газопровода от магистрального газопровода, осуществлено подключение к сети передачи данных по волоконно-оптической линии связи.
"Сейчас строители подключают оборудование и объекты капитального строительства к сети газораспределения, занимаются текущими дорожными работами и вопросами водоснабжения. Средства на подведение коммуникаций выделены из бюджета республики. Поддержка и развитие предпринимательства — одна из задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", который реализуется по решению президента России Владимира Путина", - уточнили в пресс-службе.
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