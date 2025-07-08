https://ria.ru/20250708/udmurtija-2028021023.html

Бречалов вручил 24 семьям из Удмуртии медали "За любовь и верность"

Бречалов вручил 24 семьям из Удмуртии медали "За любовь и верность" - РИА Новости, 08.07.2025

Бречалов вручил 24 семьям из Удмуртии медали "За любовь и верность"

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 24 супружеским парам из республики медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба руководителя региона. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:33:00+03:00

2025-07-08T20:33:00+03:00

2025-07-08T20:33:00+03:00

удмуртская республика

александр бречалов

владимир путин

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#УФА, 8 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил 24 супружеским парам из республики медали "За любовь и верность", сообщает пресс-служба руководителя региона. "В День семьи, любви и верности глава Удмуртии Александр Бречалов и митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вручили медали "За любовь и верность" 24 супружеским парам со всей республики",- говорится в сообщении. Отмечается, что церемония награждения состоялась на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора Ижевска у памятника Петру и Февронии Муромским. "В 2022 году указом президента нашей страны Владимира Владимировича Путина День семьи, любви и верности приобрел официальный статус. И я рад, что каждый год десятки супружеских пар, которые пронесли свою любовь и верность через долгие годы, собираются на этот праздник. Про каждую пару, которая сегодня здесь присутствует, можно рассказывать очень долго. Но вас всех объединяет самая главная ценность - семья. В Удмуртии очень много крепких, счастливых семейных пар, многодетных семей. Это действительно основа нашей республики. С этого начинается абсолютно всё — и работа наших заводов, и работа наших селян, да и вообще жизнь", – цитирует пресс-служба Бречалова. В пресс-службе уточнили, что медаль "За любовь и верность" вручается супружеским парам Удмуртии с 2008 года. Ее обладателями становятся супруги, состоящие в браке от 25 лет и более, получившие признание за крепость семейных устоев. За 17 лет награду получили 1164 пары, 70 из них получат в 2025 году. Среди награжденных – семья Кардапольцевых из Шарканского района. Именно в этот день пара отмечает 45 лет совместной жизни. Секрет долголетия их семьи, по словам супругов, прост: "Нужно уступать друг другу", рассказали в пресс-службе. "Семья — основа нашего общества, и поддержка семейных традиций и ценностей всегда была одной из ключевых задач государства. В этом году в Удмуртии запущен целый ряд мер поддержки, направленных на помощь молодым парам, студенческим семьям, многодетным родителям, семьям участников спецоперации. Для них действуют пункты бесплатного проката вещей первой необходимости для детей до трех лет, услуги кратковременного присмотра и ухода за детьми на дому – социальные няни. Для студенток-очниц предусмотрены выплаты 150 тысяч рублей при постановке на учет по беременности", – приводятся слова министра социальной политики и труда республики Ольги Лубниной. В пресс-службе напомнили, что новые меры поддержки реализуются благодаря национальному проекту "Семья", действующему по решению президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20250509/brechalov-2016088124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бречалов, владимир путин