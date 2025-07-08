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В Москве учителя отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро
В Москве учителя отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве учителя отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро
Тверской суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор учителя начальных классов одной из школ Великого Новгорода за приставание к девушкам в метро, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:43:00+03:00
2025-07-08T22:43:00+03:00
2025-07-08T22:55:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил на 15 суток в изолятор учителя начальных классов одной из школ Великого Новгорода за приставание к девушкам в метро, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы Матушкин Дмитрий Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), ему назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - сообщили в суде. Как было установлено, Матушкин неоднократно приезжал в Москву для прогулки и знакомства с девушками, совершал в отношении них непристойные действия в столичном метрополитене с целью привлечения внимания. Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые составили в отношении него протокол за мелкое хулиганство по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве учителя отправили в изолятор за приставания к девушкам в метро
В Москве учителя посадили на 15 суток за приставания к девушкам в метро