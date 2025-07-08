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Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины
Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины - РИА Новости, 08.07.2025
Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию, которая позволяет улучшить... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:05:00+03:00
2025-07-08T11:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию, которая позволяет улучшить биомеханические характеристики титановых сплавов, приблизив упругость имплантата к упругости кости, сообщило Минобрнауки России. Различие в механических характеристиках создает сложности при интеграции титановых сплавов в медицинскую практику — например, имплантат из такого материала может принимать на себя основную нагрузку, в то время как окружающая его костная ткань начнет деградировать. Поэтому появляется необходимость в приближении упругости искусственного материала к упругости костной ткани, пояснила актуальность работы соавтор исследования, руководитель научной группы "Аддитивные технологии получения и исследования перспективных материалов" ТПУ Ирина Грубова, слова которой приведены в сообщении. Для продвижения в технологии создания индивидуальных имплантатов российские ученые изменили структуру сплавов, использовав 3D-технологию. "Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками", — отмечает Грубова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, томск, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), открытия - риа наука
Хорошие новости, Технологии, Россия, Томск, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Открытия - РИА Наука
Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины
Томские ученые помогли приблизить упругость имплантата к упругости кости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию, которая позволяет улучшить биомеханические характеристики титановых сплавов, приблизив упругость имплантата к упругости кости, сообщило Минобрнауки России.
Различие в механических характеристиках создает сложности при интеграции титановых сплавов в медицинскую практику — например, имплантат из такого материала может принимать на себя основную нагрузку, в то время как окружающая его костная ткань начнет деградировать. Поэтому появляется необходимость в приближении упругости искусственного материала к упругости костной ткани, пояснила актуальность работы соавтор исследования, руководитель научной группы "Аддитивные технологии получения и исследования перспективных материалов" ТПУ Ирина Грубова, слова которой приведены в сообщении.
Для продвижения в технологии создания индивидуальных имплантатов российские ученые изменили структуру сплавов, использовав 3D-технологию.
"Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками", — отмечает Грубова.