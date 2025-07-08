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Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины

Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины - РИА Новости, 08.07.2025

Российские ученые улучшили титановые сплавы для биомедицины

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию, которая позволяет улучшить... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали технологию, которая позволяет улучшить биомеханические характеристики титановых сплавов, приблизив упругость имплантата к упругости кости, сообщило Минобрнауки России. Различие в механических характеристиках создает сложности при интеграции титановых сплавов в медицинскую практику — например, имплантат из такого материала может принимать на себя основную нагрузку, в то время как окружающая его костная ткань начнет деградировать. Поэтому появляется необходимость в приближении упругости искусственного материала к упругости костной ткани, пояснила актуальность работы соавтор исследования, руководитель научной группы "Аддитивные технологии получения и исследования перспективных материалов" ТПУ Ирина Грубова, слова которой приведены в сообщении. Для продвижения в технологии создания индивидуальных имплантатов российские ученые изменили структуру сплавов, использовав 3D-технологию. "Полученные результаты свидетельствуют о том, что, изменяя только параметры печати, можно управлять внутренней структурой и свойствами сплава. При этом химический состав материала остается неизменным. Это важный шаг в направлении создания индивидуализированных имплантатов с заданными характеристиками", — отмечает Грубова.

https://ria.ru/20250519/nauka-2017442181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, томск, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), открытия - риа наука