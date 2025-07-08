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Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 08.07.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:50 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tver-2027889431.html
Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи
Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 08.07.2025
Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи
Губернатор Игорь Руденя вручил многодетным родителям Тверской области государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам страны в День... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:50:00+03:00
2025-07-08T13:50:00+03:00
тверская область
жилье
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игорь руденя
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя вручил многодетным родителям Тверской области государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам страны в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента России Владимира Путина он получил статус официального. Глава региона поздравил с праздником семьи, присутствующие на церемонии, а в их лице и всех жителей Тверской области. "День семьи, любви и верности напоминает нам о том, что исторически служит главным примером и опорой для нашего народа и всей России. Это большая, крепкая и дружная семья, где есть согласие и взаимопонимание, где родители, бабушки и дедушки дарят детям душевное тепло, передают им подлинные нравственные ценности", – приводит пресс-служба слова Рудени. Он добавил, что именно на таких ценностях, как единство и сплоченность, искренняя забота о ближних и стране, готовность трудиться, с полной отдачей помогать близким, росла, крепла и развивалась Россия. Губернатор пожелал всем, чтобы в регионе было как можно больше многодетных семей и как можно больше детского смеха. На торжественной церемонии Руденя вручил награды представителям шести многодетных семей Верхневолжья. Звание "Мать-героиня" присвоено Валентине Мартыновой, которая вместе с мужем Александром воспитывает 16 детей – 10 девочек и шесть мальчиков. Это самая многодетная семья Тверской области. Ордена "Родительская слава" удостоены многодетные родители Владимир и Оксана Макаровы из Осташковского округа. В их семье шесть сыновей и две дочери. Медаль ордена "Родительская слава" Руденя вручил Михаилу и Юлии Кондрашовым из Твери – родителям четырех сыновей. Также почетных знаков "Слава Матери" удостоены мама шести детей Ирина Киселева из Ржевского округа и мама пяти детей Наталья Федотовская из Торжокского округа. Глава региона поблагодарил всех многодетных родителей, отметив, что это пример для молодежи, которым сегодня вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Это пять школьников из Твери, Ржева, Кувшиновского и Пеновского округов. "Семья и Родина – это самые важные, неотъемлемые ценности, которые придают смысл нашей жизни", — подытожил Руденя. С начала прошлого года в Тверской области стало на 2 тысячи многодетных семей больше. Всего за последние 10 лет число многодетных семей в тверском регионе выросло в два раза и сейчас уже составляет более 16 800 семей. По поручению Путина на федеральном и региональном уровнях постоянно расширяется комплексная система поддержки многодетных и молодых родителей с детьми. Особое внимание уделяется укреплению авторитета многодетных семей.
https://ria.ru/20250703/rudenya-2026951801.html
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жилье, россия, тверь, ржев, игорь руденя, владимир путин
Тверская область, Жилье, Россия, Тверь, Ржев, Игорь Руденя, Владимир Путин
Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи

Губернатор Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя вручил многодетным родителям Тверской области государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам страны в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента России Владимира Путина он получил статус официального.
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Глава региона поздравил с праздником семьи, присутствующие на церемонии, а в их лице и всех жителей Тверской области.
"День семьи, любви и верности напоминает нам о том, что исторически служит главным примером и опорой для нашего народа и всей России. Это большая, крепкая и дружная семья, где есть согласие и взаимопонимание, где родители, бабушки и дедушки дарят детям душевное тепло, передают им подлинные нравственные ценности", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Он добавил, что именно на таких ценностях, как единство и сплоченность, искренняя забота о ближних и стране, готовность трудиться, с полной отдачей помогать близким, росла, крепла и развивалась Россия. Губернатор пожелал всем, чтобы в регионе было как можно больше многодетных семей и как можно больше детского смеха.
На торжественной церемонии Руденя вручил награды представителям шести многодетных семей Верхневолжья.
Звание "Мать-героиня" присвоено Валентине Мартыновой, которая вместе с мужем Александром воспитывает 16 детей – 10 девочек и шесть мальчиков. Это самая многодетная семья Тверской области.
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Ордена "Родительская слава" удостоены многодетные родители Владимир и Оксана Макаровы из Осташковского округа. В их семье шесть сыновей и две дочери.
Медаль ордена "Родительская слава" Руденя вручил Михаилу и Юлии Кондрашовым из Твери – родителям четырех сыновей.
Также почетных знаков "Слава Матери" удостоены мама шести детей Ирина Киселева из Ржевского округа и мама пяти детей Наталья Федотовская из Торжокского округа.
Глава региона поблагодарил всех многодетных родителей, отметив, что это пример для молодежи, которым сегодня вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Это пять школьников из Твери, Ржева, Кувшиновского и Пеновского округов.
"Семья и Родина – это самые важные, неотъемлемые ценности, которые придают смысл нашей жизни", — подытожил Руденя.
С начала прошлого года в Тверской области стало на 2 тысячи многодетных семей больше. Всего за последние 10 лет число многодетных семей в тверском регионе выросло в два раза и сейчас уже составляет более 16 800 семей.
По поручению Путина на федеральном и региональном уровнях постоянно расширяется комплексная система поддержки многодетных и молодых родителей с детьми. Особое внимание уделяется укреплению авторитета многодетных семей.
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Тверская областьЖильеРоссияТверьРжевИгорь РуденяВладимир Путин
 
 
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