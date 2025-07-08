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Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи

Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 08.07.2025

Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи

Губернатор Игорь Руденя вручил многодетным родителям Тверской области государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам страны в День... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:50:00+03:00

2025-07-08T13:50:00+03:00

2025-07-08T13:50:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Игорь Руденя вручил многодетным родителям Тверской области государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам страны в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента России Владимира Путина он получил статус официального. Глава региона поздравил с праздником семьи, присутствующие на церемонии, а в их лице и всех жителей Тверской области. "День семьи, любви и верности напоминает нам о том, что исторически служит главным примером и опорой для нашего народа и всей России. Это большая, крепкая и дружная семья, где есть согласие и взаимопонимание, где родители, бабушки и дедушки дарят детям душевное тепло, передают им подлинные нравственные ценности", – приводит пресс-служба слова Рудени. Он добавил, что именно на таких ценностях, как единство и сплоченность, искренняя забота о ближних и стране, готовность трудиться, с полной отдачей помогать близким, росла, крепла и развивалась Россия. Губернатор пожелал всем, чтобы в регионе было как можно больше многодетных семей и как можно больше детского смеха. На торжественной церемонии Руденя вручил награды представителям шести многодетных семей Верхневолжья. Звание "Мать-героиня" присвоено Валентине Мартыновой, которая вместе с мужем Александром воспитывает 16 детей – 10 девочек и шесть мальчиков. Это самая многодетная семья Тверской области. Ордена "Родительская слава" удостоены многодетные родители Владимир и Оксана Макаровы из Осташковского округа. В их семье шесть сыновей и две дочери. Медаль ордена "Родительская слава" Руденя вручил Михаилу и Юлии Кондрашовым из Твери – родителям четырех сыновей. Также почетных знаков "Слава Матери" удостоены мама шести детей Ирина Киселева из Ржевского округа и мама пяти детей Наталья Федотовская из Торжокского округа. Глава региона поблагодарил всех многодетных родителей, отметив, что это пример для молодежи, которым сегодня вручены паспорта гражданина Российской Федерации. Это пять школьников из Твери, Ржева, Кувшиновского и Пеновского округов. "Семья и Родина – это самые важные, неотъемлемые ценности, которые придают смысл нашей жизни", — подытожил Руденя. С начала прошлого года в Тверской области стало на 2 тысячи многодетных семей больше. Всего за последние 10 лет число многодетных семей в тверском регионе выросло в два раза и сейчас уже составляет более 16 800 семей. По поручению Путина на федеральном и региональном уровнях постоянно расширяется комплексная система поддержки многодетных и молодых родителей с детьми. Особое внимание уделяется укреплению авторитета многодетных семей.

https://ria.ru/20250703/rudenya-2026951801.html

https://ria.ru/20250701/tver-2026576791.html

https://ria.ru/20250620/rudenya-2024379791.html

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жилье, россия, тверь, ржев, игорь руденя, владимир путин