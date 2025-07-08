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В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки - РИА Новости, 08.07.2025
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06:27 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tuva-2027813345.html
В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки
В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки - РИА Новости, 08.07.2025
В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки
Трехлетний мальчик, который ушел с чабанской стоянки в Туве и потерялся, найден, его отправят в Кызыл для осмотра врачами, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:27:00+03:00
2025-07-08T06:27:00+03:00
кызыл
дзун-хемчикский район
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который ушел с чабанской стоянки в Туве и потерялся, найден, его отправят в Кызыл для осмотра врачами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла. Позже глава республики Ховалыг рассказал, что в поисках принимают участие более 150 человек. "Самая замечательная новость – малыш, которого искали всем миром, найден! Спасибо всем, кто участвовал в поисках и верил в лучшее! Поручил первым делом обеспечить прибытие вместе с мамой в Кызыл, чтобы здесь, на месте, его осмотрели детские врачи и он прошел соответствующее лечение. Окажем всевозможную поддержку семье мальчика", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По информации ГУ МЧС по Туве, мальчика нашли сегодня в 08.20 (04.20 мск) в двух километрах от чабанской стоянки, с которой он ушел. К поискам было привлечено более 220 человек и 57 единиц техники.
https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027652069.html
https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html
кызыл
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кызыл, дзун-хемчикский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Кызыл, Дзун-Хемчикский район, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки

Глава Тувы Ховалыг: мальчика, который ушел с чабанской стоянки, нашли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который ушел с чабанской стоянки в Туве и потерялся, найден, его отправят в Кызыл для осмотра врачами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла. Позже глава республики Ховалыг рассказал, что в поисках принимают участие более 150 человек.
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"Самая замечательная новость – малыш, которого искали всем миром, найден! Спасибо всем, кто участвовал в поисках и верил в лучшее! Поручил первым делом обеспечить прибытие вместе с мамой в Кызыл, чтобы здесь, на месте, его осмотрели детские врачи и он прошел соответствующее лечение. Окажем всевозможную поддержку семье мальчика", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
По информации ГУ МЧС по Туве, мальчика нашли сегодня в 08.20 (04.20 мск) в двух километрах от чабанской стоянки, с которой он ушел. К поискам было привлечено более 220 человек и 57 единиц техники.
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КызылДзун-Хемчикский районВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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