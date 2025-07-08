https://ria.ru/20250708/tuva-2027813345.html

В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки

В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки - РИА Новости, 08.07.2025

В Туве нашли мальчика, пропавшего с чабанской стоянки

Трехлетний мальчик, который ушел с чабанской стоянки в Туве и потерялся, найден, его отправят в Кызыл для осмотра врачами, сообщил глава республики Владислав... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:27:00+03:00

2025-07-08T06:27:00+03:00

2025-07-08T06:27:00+03:00

кызыл

дзун-хемчикский район

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОЯРСК, 8 июл – РИА Новости. Трехлетний мальчик, который ушел с чабанской стоянки в Туве и потерялся, найден, его отправят в Кызыл для осмотра врачами, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Ранее в республиканском управлении МЧС сообщали о том, что ребёнок вместе с сестрой ушёл от чабанской стоянки, находящейся в четырех километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района. Девочка вернулась на стоянку, чтобы привязать лошадь, но, придя на прежнее место, ребенка не нашла. Позже глава республики Ховалыг рассказал, что в поисках принимают участие более 150 человек. "Самая замечательная новость – малыш, которого искали всем миром, найден! Спасибо всем, кто участвовал в поисках и верил в лучшее! Поручил первым делом обеспечить прибытие вместе с мамой в Кызыл, чтобы здесь, на месте, его осмотрели детские врачи и он прошел соответствующее лечение. Окажем всевозможную поддержку семье мальчика", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале. По информации ГУ МЧС по Туве, мальчика нашли сегодня в 08.20 (04.20 мск) в двух километрах от чабанской стоянки, с которой он ушел. К поискам было привлечено более 220 человек и 57 единиц техники.

https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027652069.html

https://ria.ru/20250406/malchik-2009702745.html

кызыл

дзун-хемчикский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кызыл, дзун-хемчикский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество