МИД Турции призвал Францию уважать законы республики
МИД Турции обвинил Францию в попытке вмешательства в судебные дела
Вид на город Анкара. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. МИД Турции обвинил Францию в попытке вмешательства в судебные процессы в стране, призвал Париж уважать законы республики.
МИД Франции выразил в понедельник глубокую озабоченность в связи с арестом нескольких оппозиционеров, в том числе мэров Аданы, Антальи и Адыямана, призвав официальную Анкару уважать "права местных жителей и депутатов от оппозиции, обеспечить право на справедливое судебное разбирательство, свободу самовыражения".
"Мы безоговорочно отвергаем заявление, сделанное сегодня (7 июля) министерством Европы и иностранных дел Франции, которое носит характер вмешательства в текущие судебные процессы в нашей стране. Турция гарантирует справедливое и беспристрастное судопроизводство для всех своих граждан в соответствии с принципом верховенства закона. Эти судебные разбирательства осуществляются независимыми судебными органами в соответствии с конституцией и законодательством Турции",- говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
"Учитывая, что главный лидер оппозиции во Франции приговорен к тюремному заключению и судебным решением запрещено участвовать в выборах, а судебные процессы против некоторых мэров продолжаются, становится ясно, что данное заявление содержит двойные стандарты. Мы рекомендуем Франции уважать наше внутреннее законодательство и независимость судебной системы, воздерживаться от политически мотивированных заявлений в адрес других стран и сосредоточиться на собственных внутренних проблемах",- говорится в заявлении.
Правоохранительные органы в субботу задержали мэров трех крупных турецких городов - Аданы, Антальи и Адыямана - в рамках расследования фактов коррупции в администрациях, руководимых представителями СНР. Лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель после этого созвал экстренное заседание исполнительного комитета СНР. Президент Турции обвинил турецкую оппозицию в попытке "скрыть преступления и оправдать преступников", по его словам, оппозиция пытается "исказить ситуацию" с помощью уличных протестов. Вечером в субботу мэр Антальи был арестован.