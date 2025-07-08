https://ria.ru/20250708/turtsija-2027827417.html

Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан

Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан - РИА Новости, 08.07.2025

Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан

Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:30:00+03:00

2025-07-08T09:30:00+03:00

2025-07-08T09:30:00+03:00

в мире

турция

киев

россия

хакан фидан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020542926_0:93:3310:1955_1920x0_80_0_0_fd6f605e1ffcf3278f764b1d1b6a4f17.jpg

АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. "Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.

https://ria.ru/20250629/peregovory-2026123381.html

турция

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, киев, россия, хакан фидан