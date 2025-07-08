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Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан - РИА Новости, 08.07.2025
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:30:00+03:00
2025-07-08T09:30:00+03:00
2025-07-08T09:30:00+03:00
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. "Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
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в мире, турция, киев, россия, хакан фидан
В мире, Турция, Киев, Россия, Хакан Фидан
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
Фидан: Анкара ожидает ответа от Киева для нового раунда переговоров с Москвой