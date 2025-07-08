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Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан - РИА Новости, 08.07.2025
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09:30 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/turtsija-2027827417.html
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан - РИА Новости, 08.07.2025
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан
Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:30:00+03:00
2025-07-08T09:30:00+03:00
в мире
турция
киев
россия
хакан фидан
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан. "Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
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в мире, турция, киев, россия, хакан фидан
В мире, Турция, Киев, Россия, Хакан Фидан
Анкара ожидает ответа от Киева для переговоров с Москвой, заявил Фидан

Фидан: Анкара ожидает ответа от Киева для нового раунда переговоров с Москвой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 8 июл - РИА Новости. Турция ожидает ответа от Киева для проведения возможного третьего раунда переговоров РФ и Украины, заявил глава МИД республики Хакан Фидан.
"Российская сторона заявила о готовности к третьему туру. Сейчас мы ждём ответа украинской стороны. Наши контакты продолжаются", - сказал Фидан в интервью журналистам, видео которого представила его пресс-служба.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Песков заявил о невозможности подтолкнуть Россию к переговорам силой
29 июня, 11:50
 
В миреТурцияКиевРоссияХакан Фидан
 
 
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