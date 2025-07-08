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В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя - РИА Новости, 08.07.2025
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10:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/turisty-2027838773.html
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя - РИА Новости, 08.07.2025
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя
Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:24:00+03:00
2025-07-08T10:24:00+03:00
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. "Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути. Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов", - сообщили в ассоциации. Там уточнили, что блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсах. "По предварительным подсчетам аналитической службы АТОР, основанным на агрегированной статистике от туроператоров и данных российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний, за означенный период с длительными задержками – на четыре и более часов – столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - подчеркнули в сообщении. Уточняется, что в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших аэропортах ("Пулково" и "Шереметьево") аэропортах максимально велика. Сообщается, что туроператоры в настоящее время пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. "В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы – большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы "Аэрофлота" до Ньячанга… Также с переносами столкнулись туристы, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них были перебронированы билеты и отели на ближайшие возможные даты без ФПР (фактически понесенные расходы - ред.)", – процитировали в сообщении слова представителя туроператора "Русский Экспресс".
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В АТОР рассказали, сколько туристов пострадали из-за минувшего авиасбоя

АТОР: более 11 тысяч организованных туристов столкнулись с задержками рейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево
Обстановка в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обстановка в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 11 тысяч организованных туристов в России столкнулись с отменами и задержками рейсов с 5 по 7 июля, сбой коснулся нескольких тысяч рейсов, сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов.
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"Из-за авиационного хаоса пострадали более 11 тысяч организованных туристов. Путешественники столкнулись с длительными задержками и отменами рейсов как при вылете на отдых, так и на обратном пути. Авиационный кризис в российских аэропортах за двое суток с 5 по 7 июля привел к отменам и задержкам нескольких тысяч рейсов", - сообщили в ассоциации.
Там уточнили, что блоки кресел туроператоров есть на каждом десятом среди всех задержанных рейсах. "По предварительным подсчетам аналитической службы АТОР, основанным на агрегированной статистике от туроператоров и данных российских и зарубежных аэропортов и авиакомпаний, за означенный период с длительными задержками – на четыре и более часов – столкнулись не менее 5,5 тысяч российских туристов, вылетающих на отдых за границу. Примерно такое же количество не смогли вовремя вылететь в Россию", - подчеркнули в сообщении.
Уточняется, что в первую очередь проблемы возникли с рейсами в Турцию и Египет, поскольку их доля в самых пострадавших аэропортах ("Пулково" и "Шереметьево") аэропортах максимально велика.
Сообщается, что туроператоры в настоящее время пересаживают своих клиентов на другие рейсы, обеспечивают размещение в отелях. "В основном столкнулись со сложностями туристы, направлявшиеся во Вьетнам из Москвы – большинство из них были пересажены на ближайшие рейсы "Аэрофлота" до Ньячанга… Также с переносами столкнулись туристы, направляющиеся на Мальдивы со стыковкой в Москве. Для них были перебронированы билеты и отели на ближайшие возможные даты без ФПР (фактически понесенные расходы - ред.)", – процитировали в сообщении слова представителя туроператора "Русский Экспресс".
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