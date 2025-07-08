https://ria.ru/20250708/tsirk-2027820349.html

Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова

Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова - РИА Новости, 08.07.2025

Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова

Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла на 99-м году жизни, написал Большой Московский цирк в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:39:00+03:00

2025-07-08T08:39:00+03:00

2025-07-08T10:05:00+03:00

россия

культура

общество

большой московский государственный цирк

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла на 99-м году жизни, написал Большой Московский цирк в Telegram-канале."С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег", — говорится в публикации.Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Корнилову одной из самых уважаемых фигур в мире этого вида искусства."Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления", — указано в релизе.Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943-го работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года ее зачислили в систему Главного управления цирками.В 1970-м Корнилову назначили на должность артистки-дрессировщицы. Ее имя стало известно по уникальным номерам со слонами.В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Веселые слонята" Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2021 году ей присвоили орден Почета.

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россия, общество, большой московский государственный цирк