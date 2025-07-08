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Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова - РИА Новости, 08.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:39 08.07.2025 (обновлено: 10:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tsirk-2027820349.html
Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова
Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова - РИА Новости, 08.07.2025
Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова
Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла на 99-м году жизни, написал Большой Московский цирк в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:39:00+03:00
2025-07-08T10:05:00+03:00
россия
культура
общество
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла на 99-м году жизни, написал Большой Московский цирк в Telegram-канале."С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег", — говорится в публикации.Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Корнилову одной из самых уважаемых фигур в мире этого вида искусства."Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления", — указано в релизе.Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943-го работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года ее зачислили в систему Главного управления цирками.В 1970-м Корнилову назначили на должность артистки-дрессировщицы. Ее имя стало известно по уникальным номерам со слонами.В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Веселые слонята" Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2021 году ей присвоили орден Почета.
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россия, общество, большой московский государственный цирк
Россия, Культура, Общество, Большой Московский Государственный цирк
Умерла заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова

Дрессировщица Нина Корнилова умерла в возрасте 98 лет

© Фото : РосгорциркНина Корнилова
Нина Корнилова - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Росгорцирк
Нина Корнилова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка России, дрессировщица Нина Корнилова умерла на 99-м году жизни, написал Большой Московский цирк в Telegram-канале.
"С прискорбием сообщаем о кончине выдающейся дрессировщицы слонов, заслуженной артистки России Нины Андреевны Корниловой. Ее талант и преданность искусству оставили неизгладимый след в сердцах тысяч зрителей и коллег", — говорится в публикации.
Как отметили в цирке, мастерство дрессуры и артистизм сделали Корнилову одной из самых уважаемых фигур в мире этого вида искусства.
"Любовь Нины Андреевны к животным и умение находить с ними общий язык поражали всех, кто имел честь видеть ее выступления", — указано в релизе.
Корнилова родилась 25 декабря 1926 года в семье драматических артистов. До 1943-го работала балериной в Ростовском театре оперетты. В сентябре 1943 года ее зачислили в систему Главного управления цирками.
В 1970-м Корнилову назначили на должность артистки-дрессировщицы. Ее имя стало известно по уникальным номерам со слонами.
В начале 2000-х артистка выступала на российских и зарубежных манежах со своими слонятами Гердой и Претти. За номер "Веселые слонята" Корнилова была удостоена звания заслуженной артистки России. В 2021 году ей присвоили орден Почета.
 
КультураРоссияОбществоБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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