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На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 08.07.2025 (обновлено: 18:36 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/tseremoniya-2027933290.html
На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым - РИА Новости, 08.07.2025
На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
Церемония прощания с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым прошла на Федеральном военном мемориале, рассказали РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:17:00+03:00
2025-07-08T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
донецкая область
михаил гудков
андрей белоусов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым прошла на Федеральном военном мемориале, рассказали в Минобороны.Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы."На территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" состоялась траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым", — говорится в сообщении. В траурной церемонии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие погибшего, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны. Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах Российской Федерации служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС России в 2021году. В период с 2016 по 2018 год Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции. В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны России. Шестого июля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
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россия, курская область, донецкая область, михаил гудков, андрей белоусов, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Донецкая область, Михаил Гудков, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Общество
На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым

На Федеральном военном мемориале простились с замглавкома ВМФ Гудковым

© Минобороны РоссииЦеремония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Минобороны России
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым прошла на Федеральном военном мемориале, рассказали в Минобороны.
Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
© Минобороны РоссииЦеремония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Минобороны России
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
"На территории Федерального военного мемориала "Пантеон защитников Отечества" состоялась траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего Военно-морским флотом России, дважды Героем России генерал-майором Михаилом Гудковым", — говорится в сообщении.
В траурной церемонии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие погибшего, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах Российской Федерации служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС России в 2021году.
В период с 2016 по 2018 год Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны России. Шестого июля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДонецкая областьМихаил ГудковАндрей БелоусовВладимир ПутинОбщество
 
 
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