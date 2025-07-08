На военном мемориале простились с погибшим замглавкома ВМФ Гудковым
На Федеральном военном мемориале простились с замглавкома ВМФ Гудковым
© Минобороны РоссииЦеремония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
© Минобороны России
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Церемония прощания с погибшим в Курской области заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым прошла на Федеральном военном мемориале, рассказали в Минобороны.
Минобороны 3 июля сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы.
© Минобороны РоссииЦеремония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
© Минобороны России
Церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России Михаилом Гудковым на Федеральном военном мемориале
В траурной церемонии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, родные и близкие погибшего, руководящий состав военного ведомства, представители федеральных органов исполнительной власти, военнослужащие и ветераны.
Михаил Гудков родился 11 января 1983 года в городе Украинск Донецкой области. В Вооруженных силах Российской Федерации служил с 2000 года. Гудков окончил Новосибирское высшее военное командное училище в 2005 году и Общевойсковую академию ВС России в 2021году.
В период с 2016 по 2018 год Гудков был задействован в военной операции на территории Сирии. С февраля 2022 года он в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота принимал участие в специальной военной операции.
В апреле 2025 года Гудков был назначен на должность заместителя главкома ВМФ России. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности страны был удостоен высшего звания — Герой Российской Федерации. Кроме того, он награжден двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами Минобороны России. Шестого июля 2025 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Михаила Гудкова вторым знаком особого отличия — медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11