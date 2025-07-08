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ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей - РИА Новости, 08.07.2025
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:06:00+03:00
2025-07-08T10:06:00+03:00
2025-07-08T10:06:00+03:00
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здоровье - общество
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федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, первый российский дженерик "Респикомб Эйр" в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Беклометазон+Формотерол", согласованная цена на 9% ниже зарегистрированных цен на иностранный референтный препарат "Фостер", сообщили в ведомстве. "Цена на препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей снижена на 9%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Респикомб Эйр" в рамках МНН "Беклометазон+Формотерол". Он уменьшает выраженность симптомов и частоту обострений бронхиальной астмы, улучшает показатели функции внешнего дыхания", - говорится в сообщении. В антимонопольном ведомстве отметили, что за упаковку "Респикомб Эйр" из 120 доз аэрозоля для ингаляций в дозировке 200 микрограммов + 6 микрограммов на дозу цена согласована на уровне 1 446 рублей, при этом стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата "Фостер" составляет 1 601 рубль. Отмечается, что согласование ФАС цены на новый российский дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
https://ria.ru/20250623/dzhenerik-2024773856.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС согласовала цену на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей
ФАС согласовала цену на дженерик РФ "Респикомб Эйр"