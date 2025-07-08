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"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой - РИА Новости, 08.07.2025
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой
Российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, пишет... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:14:00+03:00
2025-07-08T02:14:00+03:00
2025-07-08T02:14:00+03:00
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, пишет New York Times."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — указано в статье.Боевики ВСУ также сообщили изданию о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. По их словам, снабжение группировки войск под Константиновкой серьезно затруднено."Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — заявил газете один из украинских боевиков.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска подходят непосредственно к городу. По его словам, Константиновка стала ключевым для ВСУ населенным пунктом в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html
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"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой
NYT: солдаты ВСУ оказались в огненном мешке возле Константиновки