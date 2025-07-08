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"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:14 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/trevoga-2027802402.html
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой - РИА Новости, 08.07.2025
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой
Российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, пишет... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:14:00+03:00
2025-07-08T02:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, пишет New York Times."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками &lt;…&gt; Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — указано в статье.Боевики ВСУ также сообщили изданию о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. По их словам, снабжение группировки войск под Константиновкой серьезно затруднено."Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — заявил газете один из украинских боевиков.В конце июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска подходят непосредственно к городу. По его словам, Константиновка стала ключевым для ВСУ населенным пунктом в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html
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в мире, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
"Мертвая зона": в ВСУ забили тревогу из-за ситуации под Константиновкой

NYT: солдаты ВСУ оказались в огненном мешке возле Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в Константиновке, отрезав пути снабжения и пресекая любые перемещения с помощью БПЛА, пишет New York Times.
"Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки. Каждое движение украинских боевиков отслеживается и пресекается беспилотниками <…> Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — указано в статье.
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Боевики ВСУ также сообщили изданию о высокой плотности и точности огня на всей территории огневого мешка. По их словам, снабжение группировки войск под Константиновкой серьезно затруднено.
"Каждые 10-20 минут они (российские военные. — Прим. ред.) бьют по тылу и снабжению. В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — заявил газете один из украинских боевиков.
В конце июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска подходят непосредственно к городу. По его словам, Константиновка стала ключевым для ВСУ населенным пунктом в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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