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Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:51:00+03:00
2025-07-08T23:51:00+03:00
2025-07-08T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. "Не знаю. Может вы мне скажете?" - заявил Трамп журналистам на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос о том, кто отдал приказ сделать паузу в поставках. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
Трамп не знает, кто дал разрешение на приостановку военной помощи Украине