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Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине - РИА Новости, 08.07.2025
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23:51 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/tramp-2028038388.html
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине - РИА Новости, 08.07.2025
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:51:00+03:00
2025-07-08T23:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам. "Не знаю. Может вы мне скажете?" - заявил Трамп журналистам на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос о том, кто отдал приказ сделать паузу в поставках. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
https://ria.ru/20250708/oshibka-2027962168.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановку помощи Украине

Трамп не знает, кто дал разрешение на приостановку военной помощи Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул утверждение, что не знает, кто ранее авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в понедельник заявила, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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"Не знаю. Может вы мне скажете?" - заявил Трамп журналистам на заседании кабинета министров, отвечая на вопрос о том, кто отдал приказ сделать паузу в поставках.
Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 05:59
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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