https://ria.ru/20250708/tramp-2028037554.html

Опрос показал, как американцы относятся к Трампу

Опрос показал, как американцы относятся к Трампу - РИА Новости, 08.07.2025

Опрос показал, как американцы относятся к Трампу

Более половины американцев имеют неблагоприятное мнение о президенте США Дональде Трампе, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:47:00+03:00

2025-07-08T23:47:00+03:00

2025-07-08T23:47:00+03:00

в мире

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илон маск

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более половины американцев имеют неблагоприятное мнение о президенте США Дональде Трампе, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. По результатам опроса, 54% американцев заявили о своём неблагоприятном мнении о Трампе, 42% респондентов относятся к нему благоприятно. Кроме того, 57% опрошенных американцев выразили мнение, что дела в США движутся в неправильном направлении - это на семь процентных пунктов больше, чем в начале второго срока Трампа. Согласно опросу, большинство респондентов (60%) также имеют неблагоприятное мнение об американском предпринимателе Илоне Маске, обратную точку зрения высказали 32% американцев. Опрос проводился с 4 по 7 июля среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около четырёх процентных пунктов. В июне опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что рейтинг одобрения Трампа в качестве президента США упал до 41%.

https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск