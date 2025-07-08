https://ria.ru/20250708/tramp-2028037554.html
Опрос показал, как американцы относятся к Трампу
Опрос показал, как американцы относятся к Трампу - РИА Новости, 08.07.2025
Опрос показал, как американцы относятся к Трампу
Более половины американцев имеют неблагоприятное мнение о президенте США Дональде Трампе, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T23:47:00+03:00
2025-07-08T23:47:00+03:00
2025-07-08T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более половины американцев имеют неблагоприятное мнение о президенте США Дональде Трампе, следует из опроса компании YouGov и журнала Economist. По результатам опроса, 54% американцев заявили о своём неблагоприятном мнении о Трампе, 42% респондентов относятся к нему благоприятно. Кроме того, 57% опрошенных американцев выразили мнение, что дела в США движутся в неправильном направлении - это на семь процентных пунктов больше, чем в начале второго срока Трампа. Согласно опросу, большинство респондентов (60%) также имеют неблагоприятное мнение об американском предпринимателе Илоне Маске, обратную точку зрения высказали 32% американцев. Опрос проводился с 4 по 7 июля среди более 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около четырёх процентных пунктов. В июне опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что рейтинг одобрения Трампа в качестве президента США упал до 41%.
https://ria.ru/20250607/opros-2021473825.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск
Опрос показал, как американцы относятся к Трампу
Большинство американцев имеют неблагоприятное мнение о Трампе