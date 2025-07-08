https://ria.ru/20250708/tramp-2028035596.html

Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине

Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине - РИА Новости, 08.07.2025

Трамп возмутился вопросом журналистов об Эпстине

Президент США Дональд Трамп на фоне во вторник возмутился вопросом от журналистов про американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T23:27:00+03:00

2025-07-08T23:27:00+03:00

2025-07-08T23:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне во вторник возмутился вопросом от журналистов про американского финансиста Джеффри Эпстина, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, о связи с которого с главой Белого дома уже давно спекулируют мировые издания. "Вы все еще спрашиваете про Джеффри Эпстина? Отговорили о нем за годы... Люди все еще говорят об этом парне, об этом слизняке. Это невероятно... Я не могу поверить, что вы задаете вопрос об Эпстине в такое время, когда у нас столько успехов, но и трагедий, как та, что произошла в Техасе", - заявил Трамп на встрече своего кабинета, имея в виду внезапные наводнения в американском штате Техас, которые унесли жизни уже более 85 человек. Ранее во вторник миллиардер Илон Маск усомнился, что его бывшему соратнику Трампу можно доверять, если тот будет продолжать отказываться обнародовать материалы дела против Эпстина. Он также выдвинул утверждение, что экс-советник Трампа Стив Бэннон также фигурирует в материалах делах, скорее всего, имея в виду якобы так называемый список влиятельных "клиентов" Эпстина, которые якобы были замешаны в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Британская газета Mirror со ссылкой на источники во вторник сообщила, что Трамп якобы боится, что его знакомая Гилейн Максвелл, отбывающая в тюрьме 20-летний срок за поиск несовершеннолетних для Эпстина, раскроет подробности связи американского лидера с финансистом. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250707/epstin-2027571155.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), техас, дональд трамп, илон маск, стив бэннон